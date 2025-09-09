Acesse sua conta
Numerologia do casamento: descubra o significado dos números e escolha a melhor data

Aprenda a calcular a energia da data do seu casamento e entenda como cada número pode influenciar a vida a dois

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 16:42

Casamento
Casamento Crédito: Shutterstock

O casamento é visto por muitos como um dos momentos mais marcantes da vida adulta. Além de sentimentos, envolve decisões práticas e responsabilidades, já que representa a escolha de compartilhar a vida com outra pessoa.

Nesse processo, a numerologia pode ser um recurso para definir a data da cerimônia. A prática parte da ideia de que cada número carrega uma vibração energética capaz de influenciar acontecimentos importantes. Dessa forma, é possível identificar quais dias favorecem novos começos, estabilidade ou intensidade emocional.

Como calcular a energia da data

O cálculo é simples: some todos os números da data até chegar a um único dígito, de 1 a 9.

Exemplo: 11/11/2025

1+1+1+1+2+0+2+5 = 13

1+3 = 4

Nesse caso, o resultado é o número 4, associado a segurança, estabilidade e crescimento conjunto.

O que significa cada número na numerologia do casamento

Número 1: representa recomeços. Indicado para casais que retomaram a relação, traz energia de renovação e vitalidade.

Número 2: ideal para quem valoriza cumplicidade e tradição, reforçando parcerias sólidas.

Número 3: favorece a comunicação. Ajuda o casal a dialogar mais e construir uma relação duradoura pelo entendimento mútuo.

Número 4: ligado à estabilidade e ao apoio mútuo, favorece quem deseja construir uma vida a dois estruturada.

Número 5: indicado para quem busca novidades, aventuras e transformações constantes.

Número 6: considerado o número do amor, simboliza afeto, equilíbrio e harmonia no casamento.

Número 7: traz força para enfrentar desafios e superar obstáculos em conjunto.

Número 8: associado a segurança financeira e realizações materiais, ideal para casais que desejam prosperidade.

Número 9: embora represente fechamento de ciclos, também carrega paixão, intensidade e paciência, favorecendo uniões emocionais.

De acordo com a astróloga Yara Vieira, compreender a energia de cada número ajuda os noivos a escolherem uma data alinhada com o que desejam para o futuro do relacionamento.

