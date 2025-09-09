Numerologia do casamento: descubra o significado dos números e escolha a melhor data

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 9 de setembro de 2025 às 16:42
O casamento é visto por muitos como um dos momentos mais marcantes da vida adulta. Além de sentimentos, envolve decisões práticas e responsabilidades, já que representa a escolha de compartilhar a vida com outra pessoa.
Nesse processo, a numerologia pode ser um recurso para definir a data da cerimônia. A prática parte da ideia de que cada número carrega uma vibração energética capaz de influenciar acontecimentos importantes. Dessa forma, é possível identificar quais dias favorecem novos começos, estabilidade ou intensidade emocional.
Casamento
Como calcular a energia da data
O cálculo é simples: some todos os números da data até chegar a um único dígito, de 1 a 9.
Exemplo: 11/11/2025
1+1+1+1+2+0+2+5 = 13
1+3 = 4
Nesse caso, o resultado é o número 4, associado a segurança, estabilidade e crescimento conjunto.
O que significa cada número na numerologia do casamento
Número 1: representa recomeços. Indicado para casais que retomaram a relação, traz energia de renovação e vitalidade.
Número 2: ideal para quem valoriza cumplicidade e tradição, reforçando parcerias sólidas.
Número 3: favorece a comunicação. Ajuda o casal a dialogar mais e construir uma relação duradoura pelo entendimento mútuo.
Número 4: ligado à estabilidade e ao apoio mútuo, favorece quem deseja construir uma vida a dois estruturada.
Número 5: indicado para quem busca novidades, aventuras e transformações constantes.
Número 6: considerado o número do amor, simboliza afeto, equilíbrio e harmonia no casamento.
Número 7: traz força para enfrentar desafios e superar obstáculos em conjunto.
Número 8: associado a segurança financeira e realizações materiais, ideal para casais que desejam prosperidade.
Número 9: embora represente fechamento de ciclos, também carrega paixão, intensidade e paciência, favorecendo uniões emocionais.
De acordo com a astróloga Yara Vieira, compreender a energia de cada número ajuda os noivos a escolherem uma data alinhada com o que desejam para o futuro do relacionamento.