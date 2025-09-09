GASTRONOMIA

Sodiê Doces reinaugura unidade em Lauro de Freitas com degustação gratuita

O local, em funcionamento desde o início de setembro, fica na Avenida Praia de Itapoan, em Villas Atlântico

Fernanda Varela

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 16:20

Sodiê Doces Crédito: Divulgação

Um pedaço de bolo pode ser só sobremesa, mas também pode marcar recomeços. É o caso da Sodiê Doces, que reabre sua unidade em Lauro de Freitas sob nova direção. O local, em funcionamento desde o início de setembro, fica na Avenida Praia de Itapoan, em Villas Atlântico.

Para comemorar o novo ciclo, a loja vai ofertar uma degustação ao público nesta quarta (10). Serão dois horários para quem quiser provar os doces: das 13h às 14h e das 17h às 18h. É só chegar, escolher um pedaço e curtir um dos mais de 80 sabores da marca.

Aberta todos os dias (de segunda a sábado, das 10h às 19h; domingos e feriados, das 10h às 18h), a unidade oferece desde os clássicos mais pedidos até linhas especiais, como versões sem açúcar, veganas e até caseiras, além de docinhos, salgados e chocolates.

A reinauguração, segundo o diretor-geral da rede, Fábio Araújo, reforça a presença da marca no Nordeste e mantém o ritmo de expansão que já levou a Sodiê a 400 lojas no Brasil e duas em Orlando, nos Estados Unidos.

Serviço

Avenida Praia de Itapoan, 206, Villas Atlântico – Lauro de Freitas (BA)

Degustação gratuita: 10 de setembro, das 13h às 14h e das 17h às 18h