Jornalista da Globo morre após infartar no Rio de Janeiro

Comunicador estava internado para tratar síndrome de Wallenber

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 17:05

Gélcio Antônio Cunha
Gélcio Antônio Cunha Crédito: Reprodução

O jornalista e radialista Gélcio Antônio Cunha morreu nesta segunda-feira (8), aos 71 anos, após sofrer um infarto durante cirurgia no Hospital Rio Laranjeiras, no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pelo G1.

Internado para tratar a síndrome de Wallenberg, um distúrbio neurológico causado por AVC isquêmico que compromete funções como fala, deglutição e movimentos faciais, o comunicador havia perdido a capacidade de falar e enfrentava dificuldades de alimentação. A intervenção médica tinha como objetivo melhorar seu quadro, mas complicações durante o procedimento levaram à parada cardíaca.

Natural de Além Paraíba, em Minas Gerais, Gélcio deixa a esposa e dois filhos, Jacqueline e Diego. O corpo será velado e enterrado na cidade mineira.

Trajetória marcante no rádio e na TV

Com mais de 50 anos de carreira, Gélcio Antônio Cunha foi uma das vozes mais reconhecidas do rádio esportivo do Rio de Janeiro. Passou por emissoras como Nacional, Tupi, Manchete, Globo e CBN, consolidando-se como referência na cobertura esportiva.

Na Rádio Globo, onde trabalhou por mais de quatro décadas, ganhou o apelido de “Amarelinho da Globo” e construiu forte vínculo com os ouvintes. Também atuou na televisão, participando de coberturas esportivas e se destacando na TV Bandeirantes Rio.

Em 2017, lançou o canal Conexão com o Mundo no YouTube, levando seu estilo de comunicação a uma nova geração. Além do jornalismo esportivo, exerceu funções como assessor de imprensa e coordenador de campanhas eleitorais.

Homenagens

O jornalista Sidney Rezende lamentou a perda em publicação no Instagram. “Estou muito triste depois de saber da morte do nosso querido Gelcio Cunha. O amor profundo dos ouvintes por ele é o atestado de que sua vida foi marcante e cheia de significados. Saudade, amigo!”, escreveu.

