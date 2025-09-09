Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Conheça 4 dicas e tendências para casamentos na primavera

A estação favorita dos casais traz leveza em cada detalhe, da decoração ao menu

  • Foto do(a) author(a) Portal Edicase

  • Portal Edicase

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 17:40

A primavera é a estação do ano preferida pelos casais para se casarem (Imagem: Oleksandr Kavun | Shutterstock)
A primavera é a estação do ano preferida pelos casais para se casarem Crédito: Imagem: Oleksandr Kavun | Shutterstock

A primavera conquista cada vez mais os casais que desejam celebrar o amor cercados de cores, aromas e leveza. Marcada por temperaturas mais amenas e estáveis, isto é, com mínimas possibilidades de chuva, a estação também dispõe de uma variedade de flores que tornam as celebrações mais coloridas e floridas.

A temporada dá um toque de beleza natural aos casamentos com cerimônias românticas e cheias de personalidade. Pensando nisso, Camila Piccini, sócia e fundadora do Casar.com, plataforma de sites e listas de casamento do Brasil, lista 4 dicas e tendências para os casais que pretendem se casar neste período. Confira!

Casamento

Casamento por Shutterstock
Casamento por Shutterstock
Casamento por Shutterstock
Casamento por Shutterstock
Casamento por Shutterstock
Casamento por Shutterstock
Casamento por Shutterstock
Casamento por Shutterstock
Casamento por Shutterstock
1 de 9
Casamento por Shutterstock

1. Cerimônias ao ar livre

O período primaveril é uma excelente opção para casamentos ao ar livre, principalmente no período da tarde devido à iluminação. Neste sentido, jardins, vinícolas, praças e casas de campo tornam-se os cenários preferidos dos casais. “Este contato com a natureza permite decorações mais fluidas, integradas e, sobretudo, mais econômicas. Como o clima brasileiro é instável, aconselhamos um local que possua uma segunda opção para a cerimônia, caso haja uma chuva inesperada”, destaca Camila Piccini.

2. Gastronomia leve

A estação requer menus mais frescos, com saladas, frutos do mar e finger foods , por exemplo. Há casais que optam por cardápios sazonais, valorizando ingredientes locais e de época. Inclusive, para a sobremesa, são indicadas opções mais cítricas, como tortas de limão, maracujá ou frutas vermelhas, gelatos artesanais e musses aeradas. 

“O bolo também pode seguir essa linha, com recheios de frutas tropicais, para haver um equilíbrio perfeito entre sabor e delicadeza. Para completar a experiência, aposte em drinks personalizados e coquetéis com base de espumante, gin ou frutas cítricas. Estes são os queridinhos da estação, pois combinam com a proposta de um casamento leve e descontraído”, complementa a especialista.

A primavera possibilita maior variedade de flores e plantas para a decoração do casamento (Imagem: Kuboo | Shutterstock)
A primavera possibilita maior variedade de flores e plantas para a decoração do casamento Crédito: Imagem: Kuboo | Shutterstock

3. Decoração com flores sazonais

A primavera traz uma maior variedade de flores e plantas que compõem não apenas a decoração da celebração, como também um dos itens mais importantes para a noiva: o buquê. Para Camila Piccini, os arranjos descomplicados, com folhagens naturais e flores em tons vibrantes, ganham força, reforçando o clima de frescor.

“A primavera é naturalmente marcada por uma explosão de cores, e os casamentos da estação refletem esse espírito vibrante em cada detalhe. A grande tendência é a união entre os tons pastel, como lavanda, pêssego, azul-claro e verde-menta, com cores mais intensas, a exemplo do coral, amarelo girassol e fúcsia”, explica.

4. Tendências de vestidos de noiva

A escolha do vestido ideal depende de fatores como o estilo da noiva, o horário da celebração e o local escolhido. No entanto, a primavera pede, no geral, vestidos leves e descontraídos com tecidos esvoaçantes, como tule, organza e seda. Estes garantem conforto e romantismo. As mangas bufantes, decotes delicados e detalhes florais bordados também figuram entre os preferidos da estação.

Para a noiva contemporânea, os minidresses surgem com cortes estruturados, corsets visíveis e silhuetas sofisticadas, sendo perfeitos para a festa ou uma segunda troca. 

Primavera como inspiração

A primavera simboliza renovação e leveza para os casais. “Em constante renovação, o setor de eventos tem acompanhado o desejo dos casais por experiências autênticas. Consolidada como a estação preferida para traduzir frescor, modernidade e romantismo nas celebrações, a primavera inspira boas energias e reflete a alegria do grande dia”, conclui Camila Piccini.

Leia mais

Imagem - Saiba reconhecer 4 sintomas de ansiedade e depressão em crianças

Saiba reconhecer 4 sintomas de ansiedade e depressão em crianças

Imagem - Veja como a dieta mediterrânea pode ajudar a prevenir o Alzheimer

Veja como a dieta mediterrânea pode ajudar a prevenir o Alzheimer

Imagem - Saiba quais foram os temas mais cobrados no Enem nos últimos anos

Saiba quais foram os temas mais cobrados no Enem nos últimos anos

Mais recentes

Imagem - Saiba fazer receitas incríveis com costela suína para o almoço

Saiba fazer receitas incríveis com costela suína para o almoço
Imagem - Espetáculo adapta clássico de Machado de Assis

Espetáculo adapta clássico de Machado de Assis
Imagem - Diretora baiana está preparando doc sobre a trajetória de Angela Ro Ro

Diretora baiana está preparando doc sobre a trajetória de Angela Ro Ro

MAIS LIDAS

Imagem - Reajuste salarial dos servidores do estado é sancionado; saiba quem será contemplado
01

Reajuste salarial dos servidores do estado é sancionado; saiba quem será contemplado

Imagem - Colete à prova de balas da TV Bahia é encontrado em área dominada pelo tráfico
02

Colete à prova de balas da TV Bahia é encontrado em área dominada pelo tráfico

Imagem - Adolescente de 13 anos é agredido com socos e puxões de cabelo em escola particular de Feira
03

Adolescente de 13 anos é agredido com socos e puxões de cabelo em escola particular de Feira

Imagem - Eduardo Bolsonaro ameaça família de Moraes: 'Vou atrás de cada um de vocês'
04

Eduardo Bolsonaro ameaça família de Moraes: 'Vou atrás de cada um de vocês'