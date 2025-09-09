FRUSTRAÇÃO

Daniele Hypólito conta como perdeu apartamento milionário em golpe

Ex-ginasta revelou situação que abalou sua família e planos para o futuro

Elis Freire

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 18:46

Daniele Hypolito no BBB 25 Crédito: Reprodução / TV Globo

A ex-ginasta Daniele Hypolito, uma das maiores da história do Brasil, relatou uma situação frustrante que viveu em sua vida, impactando seu futuro e o de entes queridos. O ocorrido foi a perda de um apartamento milionário adquirido como investimento para o futuro. A ex-BBB contou que comprou o apartamento com dinheiro economizado ao longo de sua carreira e com contribuição financeira dada pelo irmão, Diego Hypolito.

De acordo com Daniele, a família caiu em um golpe. Ela explicou que nem mobiliária nem o vendedor informaram sobre uma dívida pré-existente no imóvel e a pendência só foi descoberta cerca de um ano e meio após a assinatura do contrato. Por conta da dívida, a família Hypólito terminou perdendo o bem, que Daniele garantiu que serviria como "aposentadoria" para ambos.

Daniele Hypolito 1 de 8

Em entrevista ao programa "Sensacional", da RedeTV, a ex-atleta afirmou que ela e o irmão sentiram vergonha de tornar a história pública, preocupados em serem julgados ou acusados de se vitimizar. "A gente não queria se vitimizar", afirmou. Para Hypólito, o episódio foi doloroso, mas trouxe aprendizados importantes e motivação para novos projetos pessoais e profissionais