ROMBO

Diego Hypolito revela que perda de R$ 10 milhões motivou entrada no BBB 25

Ex-atleta olímpico contou que sofreu golpes de pessoas próximas e teve o patrimônio mal gerido

O ex-atleta olímpico Diego Hypolito revelou uma situação desesperadora na sua vida pessoal que o motivou a aceitar o convite para participar do Big Brother Brasil 2025, na esperança de conquistar prêmios e mais visibilidade. Em entrevista ao podcast Selfie Service, o famoso contou que viveu uma grave crise financeira com uma perda de mais de R$ 10 milhões em poucos meses.>

Afetando a mãe e os familiares do ginasta, ele explicou que o impacto dessa situação foi determinante para sua decisão de entrar no reality show da TV Globo.>

Como o dinheiro foi embora?

Após fazer história nos Jogos Olímpicos de Pequim (2008), Londres (2012) e Rio de Janeiro (2016), a falta de organização financeira, a má gestão de recursos e até golpes de pessoas próximas comprometeram todo o patrimônio de Diego, de acordo com o relato. "Eu tinha dinheiro para o resto da minha vida. A ginástica me deu estabilidade, mas não sei como perdi tudo. Algumas pessoas me roubaram, perdi imóveis e mais de R$ 10 milhões em poucos meses", contou no programa.>