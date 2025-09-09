Acesse sua conta
Britney Spears viraliza ao dançar em banheiro para fugir de encontro: 'Horrível'

Cantora de 43 anos compartilhou vídeo divertido no Instagram; reação dos fãs dividiu opiniões

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 17:29

Britney Spears viraliza ao fugir de encontro desastroso em restaurante
Britney Spears viraliza ao fugir de encontro desastroso em restaurante Crédito: Reprodução/Instagram

Britney Spears, 43, voltou a chamar atenção dos fãs no fim de semana após compartilhar um vídeo inusitado em suas redes sociais. A cantora revelou que estava em um encontro desastroso e decidiu transformar o jantar de sushi em “festa particular” dentro do banheiro do restaurante.

No registro, que rapidamente alcançou mais de 100 mil curtidas, Britney aparece sorridente, com um vestido curto estilo camisola preta de alças finas e bordado branco na parte superior, combinado a botas de cano alto com estampa de oncinha. Olhando diretamente para a câmera, ela dança, rebola até o chão e joga os cabelos para trás.

“Encontro em um jantar de sushi, mas eu fiz minha própria festa no banheiro!!! Eca, o cara era absolutamente horrível. Psss… sem maquiagem, mostre esforço”, escreveu a artista na legenda.

Britney Spears por Reprodução/Instagram

Apesar de ter fechado os comentários do Instagram, fãs e internautas recorreram a outras redes sociais para repercutir a cena. No X (antigo Twitter), alguns demonstraram preocupação: “Meninas, acho que não deveríamos ter libertado a Britney”, disse uma usuária, em alusão ao movimento Free Britney. “O movimento foi um erro”, ironizou outro perfil. “O que aconteceu com a Britney?”, questionou um internauta.

Separada oficialmente de Sam Asghari desde dezembro de 2024, após um divórcio marcado por idas e vindas, a estrela pop não revelou como terminou o encontro depois de sair do banheiro. Mesmo assim, o momento virou pauta entre fãs e curiosos.

