Beyoncé faz 44 anos: confira as 10 músicas mais ouvidas pelos brasileiros

Em celebração ao aniversário da artista, a plataforma Deezer divulgou ranking das 10 faixas mais amadas no país

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 15:03

auto-upload
Beyoncé publicou álbum com registros da passagem pela Bahia Crédito: Reprodução/Instagram

Beyoncé Giselle Knowles-Carter, mundialmente conhecida apenas como Beyoncé, completa 44 anos nesta quinta-feira (04). Ícone da música, do cinema e da moda, a artista norte-americana é considerada uma das maiores cantoras do século XXI, acumulando recordes históricos , entre eles, mais de 30 prêmios Grammy - e se consolidando como símbolo de empoderamento feminino e da cultura negra.

Nascida em Houston, no Texas, Beyoncé começou a carreira ainda criança e conquistou fama internacional com o grupo Destiny’s Child. Desde 2005, em carreira solo, coleciona sucessos que atravessam gerações, além de projetos no audiovisual e no mundo fashion.

No Brasil, a cantora tem uma legião fiel de fãs e já protagonizou momentos marcantes no país. Sua primeira apresentação em solo brasileiro foi em 2010, e desde então ela passou por grandes palcos nacionais, como o Rock in Rio. Em 2023, surpreendeu o público ao desembarcar em Salvador, na Bahia, para a première do filme Renaissance, em um evento exclusivo que reuniu cerca de 3 mil pessoas. Na ocasião, Beyoncé agradeceu o carinho do público brasileiro: “Eu vim porque os amo demais. Não pude trazer a turnê, mas estou feliz em compartilhar o filme. Obrigada por todo o suporte em todos estes anos”.

  • Para celebrar o aniversário da estrela, a plataforma de streaming Deezer divulgou as 10 canções mais ouvidas pelos fãs brasileiros. Confira o ranking:

Beyoncé

Beyoncé manda mensagem exclusiva e posta mais fotos com bandeiras da Bahia e Brasil por Reprodução/Redes Sociais e Beyonce.com.

  • 1. TEXAS HOLD 'EM
  • 2. Halo
  • 3. Crazy In Love
  • 4. CUFF IT
  • 5. Irreplaceable
  • 6. If I Were a Boy
  • 7. Beautiful Liar
  • 8. Baby Boy (feat. Sean Paul)
  • 9. BREAK MY SOUL
  • 10. Run the World (Girls)

Todas as faixas fazem parte da playlist especial 100% Beyoncé, disponível na Deezer, que reúne sucessos que marcaram a carreira da artista e seguem no topo das paradas no país.

Virginiana assumida, Beyoncé é conhecida pelo perfeccionismo em tudo o que faz, característica que ajudou a moldar sua trajetória impecável. Agora, aos 44 anos, a estrela segue escrevendo sua história como uma das maiores referências da música mundial.

