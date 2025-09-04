RANKING

Beyoncé faz 44 anos: confira as 10 músicas mais ouvidas pelos brasileiros

Em celebração ao aniversário da artista, a plataforma Deezer divulgou ranking das 10 faixas mais amadas no país

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 15:03

Beyoncé publicou álbum com registros da passagem pela Bahia Crédito: Reprodução/Instagram

Beyoncé Giselle Knowles-Carter, mundialmente conhecida apenas como Beyoncé, completa 44 anos nesta quinta-feira (04). Ícone da música, do cinema e da moda, a artista norte-americana é considerada uma das maiores cantoras do século XXI, acumulando recordes históricos , entre eles, mais de 30 prêmios Grammy - e se consolidando como símbolo de empoderamento feminino e da cultura negra.

Nascida em Houston, no Texas, Beyoncé começou a carreira ainda criança e conquistou fama internacional com o grupo Destiny’s Child. Desde 2005, em carreira solo, coleciona sucessos que atravessam gerações, além de projetos no audiovisual e no mundo fashion.

No Brasil, a cantora tem uma legião fiel de fãs e já protagonizou momentos marcantes no país. Sua primeira apresentação em solo brasileiro foi em 2010, e desde então ela passou por grandes palcos nacionais, como o Rock in Rio. Em 2023, surpreendeu o público ao desembarcar em Salvador, na Bahia, para a première do filme Renaissance, em um evento exclusivo que reuniu cerca de 3 mil pessoas. Na ocasião, Beyoncé agradeceu o carinho do público brasileiro: “Eu vim porque os amo demais. Não pude trazer a turnê, mas estou feliz em compartilhar o filme. Obrigada por todo o suporte em todos estes anos”.

Para celebrar o aniversário da estrela, a plataforma de streaming Deezer divulgou as 10 canções mais ouvidas pelos fãs brasileiros. Confira o ranking:

1. TEXAS HOLD 'EM

TEXAS HOLD 'EM 2. Halo

Halo 3. Crazy In Love

Crazy In Love 4. CUFF IT

CUFF IT 5. Irreplaceable

Irreplaceable 6. If I Were a Boy

If I Were a Boy 7. Beautiful Liar

Beautiful Liar 8. Baby Boy (feat. Sean Paul)

Baby Boy (feat. Sean Paul) 9. BREAK MY SOUL

BREAK MY SOUL 10. Run the World (Girls)

Todas as faixas fazem parte da playlist especial 100% Beyoncé, disponível na Deezer, que reúne sucessos que marcaram a carreira da artista e seguem no topo das paradas no país.