Beyoncé faz 44 anos: confira as 10 músicas mais ouvidas pelos brasileiros

Ana Beatriz Sousa
Publicado em 4 de setembro de 2025 às 15:03
Beyoncé Giselle Knowles-Carter, mundialmente conhecida apenas como Beyoncé, completa 44 anos nesta quinta-feira (04). Ícone da música, do cinema e da moda, a artista norte-americana é considerada uma das maiores cantoras do século XXI, acumulando recordes históricos , entre eles, mais de 30 prêmios Grammy - e se consolidando como símbolo de empoderamento feminino e da cultura negra.
Nascida em Houston, no Texas, Beyoncé começou a carreira ainda criança e conquistou fama internacional com o grupo Destiny’s Child. Desde 2005, em carreira solo, coleciona sucessos que atravessam gerações, além de projetos no audiovisual e no mundo fashion.
No Brasil, a cantora tem uma legião fiel de fãs e já protagonizou momentos marcantes no país. Sua primeira apresentação em solo brasileiro foi em 2010, e desde então ela passou por grandes palcos nacionais, como o Rock in Rio. Em 2023, surpreendeu o público ao desembarcar em Salvador, na Bahia, para a première do filme Renaissance, em um evento exclusivo que reuniu cerca de 3 mil pessoas. Na ocasião, Beyoncé agradeceu o carinho do público brasileiro: “Eu vim porque os amo demais. Não pude trazer a turnê, mas estou feliz em compartilhar o filme. Obrigada por todo o suporte em todos estes anos”.
Beyoncé
Todas as faixas fazem parte da playlist especial 100% Beyoncé, disponível na Deezer, que reúne sucessos que marcaram a carreira da artista e seguem no topo das paradas no país.
Virginiana assumida, Beyoncé é conhecida pelo perfeccionismo em tudo o que faz, característica que ajudou a moldar sua trajetória impecável. Agora, aos 44 anos, a estrela segue escrevendo sua história como uma das maiores referências da música mundial.