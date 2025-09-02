Acesse sua conta
Quem é Natasha Dantas, esposa de William Bonner que mudou de carreira aos 55 anos

Casada com William Bonner desde 2018, ela mostra nas redes sociais sua reinvenção profissional e pessoal

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 13:35

William Bonner e Natasha Dantas
William Bonner e Natasha Dantas Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Natasha Dantas, de 55 anos, é a atual esposa do jornalista William Bonner. Durante mais de duas décadas, ela atuou como fisioterapeuta, profissão pela qual sempre demonstrou carinho. No entanto, há cerca de dois anos, decidiu trilhar um novo caminho: transformar sua paixão pela cerâmica em profissão.

O início foi tímido, ainda como hobby, mas o gosto pelo ofício cresceu a ponto de se tornar uma nova carreira. Hoje, Natasha administra seu próprio ateliê na Zona Sul do Rio de Janeiro, onde cria peças artesanais que unem estética e utilidade. A mudança de rumo foi compartilhada por ela nas redes sociais, com reflexões sobre coragem, autenticidade e a importância de se reinventar.

Bonner, que tem 61 anos, costuma demonstrar apoio público à trajetória da esposa. Em uma das publicações, declarou: “O sorriso de quem gosta do que faz. Esse sorrisão encantador é resultado de muita dedicação e da certeza de que escolheu o caminho certo”.

A transição profissional também ganhou contornos de aprendizado pessoal para Natasha. Em suas postagens, ela afirma que a cerâmica lhe trouxe movimento e autoconhecimento: “A cerâmica está me ensinando diariamente a respeitar processos e a mim mesma. Com ela, me percebo autêntica, corajosa e potente”, escreveu em uma de suas reflexões.

Além da produção artística, Natasha utiliza as redes da sua marca, Sortie, para motivar outras pessoas a seguirem seus próprios sonhos. Suas peças estão à venda em espaços como a Koplin Shop, no Fashion Mall, em São Conrado, no Rio de Janeiro.

  • Casamento com William Bonner

Natasha e Bonner assumiram o relacionamento em 2017, após o jornalista se divorciar de Fátima Bernardes, com quem foi casado por 26 anos e teve três filhos: Beatriz, Vinícius e Laura. O casamento com Natasha aconteceu em 2018, em duas cerimônias discretas, reforçando o perfil reservado do casal.

Já Fátima Bernardes também seguiu em frente: em 2017 iniciou o namoro com o deputado Túlio Gadêlha, com quem mantém até hoje uma relação pública e marcada por viagens compartilhadas nas redes sociais.

