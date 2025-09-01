Acesse sua conta
Saiba quem vai ficar no lugar de William Bonner no Jornal Nacional

Jornalista deixará bancada em novembro e assumirá 'Globo Repórter' a partir de 2026

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 19:58

William Bonner no 'Jornal Nacional'
William Bonner no 'Jornal Nacional' Crédito: Reprodução

anúncio da despedida de William Bonner, o âncora do Jornal Nacional há 29 anos, acontecerá na edição desta noite do telejornal, que também celebra seus 56 anos de história. A globo anunciou nesta segunda-feira (1), que William ficará no comando do telejornal até 3 de novembro e a partir do dia 4 de novembro um novo âncora estará ficará ao lado de Renata Vasconcellos.

Mas, quem será o novo rosto do Jornal Nacional? De acordo com comunicado quem vai ficar no lugar de Bonner será o jornalista César Tralli. No "Jornal Hoje", César Tralli será substituído por Roberto Kovalick, enquanto Tiago Scheuer passará a comandar o "Hora Um". 

Já para a função de editor-chefe do JN que Bonner acumulava assumirá Cristiana Sousa Cruz. Ela atua como parceira de Bonner há seis anos como adjunta nesta função.

A partir de 2026, William Bonner dará início a um novo ciclo na sua carreira na televisão e juntará à Sandra Annenberg na apresentação do "Globo Repórter". Nas redes sociais, Bonner, Renata e Tralli posaram juntos celebrando esse novo ciclo do jornalismo da emissora.

“São 29 anos e quatro meses de JN. Exatos 26 anos como chefe da equipe de editores, comandando reuniões, avaliando pautas, planejando edições, apresentando as notícias a milhões. Nesse período, tornei-me pai, vi minhas crianças acharem que se tornaram adultos. Mudaram de endereço, até de país. Ser recebido pelo Globo Repórter me deixa honrado e gratíssimo. Todos os meus amigos me ouviram falar do sonho de integrar essa equipe quando pudesse deixar o JN. De todos os programas do jornalismo já existentes quando cheguei à Globo, é o único em que nunca atuei, nem interinamente, em 39 anos. Lembro quando a Sandra Annenberg chegou lá. Amiga de décadas, cúmplice do meu sonho, que era dela também, Sandra me mandou mensagem carinhosa: ‘Cheguei antes, amigo. Te espero aqui!’ Ano que vem, estaremos juntos por lá. O Tralli receberá o carinho e o apoio merecidíssimo que o time do JN sabe compartilhar. E terei prazer de continuar colhendo até lá”, afirmou Bonner.

Quem é César Tralli

Com mais de três décadas no Grupo Globo, César Tralli acumula experiências importantes ao longo dos seus 54 anos de vida. Formado em Jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, o apresentador iniciou sua trajetória profissional na Gazeta Esportiva e passou pela rádio Jovem Pan, pelo SBT e pela Rede Record, antes de ingressar na Globo em 1993.

Na emissora, Tralli se tornou correspondente internacional e atuou em Londres por cinco anos ainda aos 24 anos de idade. Em seguida, ela se tornou âncora do "SPTV 1ª Edição" por uma década. Foi só em 2021 que o comunicador assumiu o "Jornal Hoje", telejornal pelo qual é conhecido atualmente. Além disso, ele apresenta o "Jornal GloboNews - Edição das 18h".

César Tralli é casado há oito anos com a apresentadora Ticiane Pinheiro, com quem tem Manuella, de 6 anos. O jornalista também é padrasto de Rafaella Justus, de 16 anos, filha de Ticiane com Roberto Justus.

