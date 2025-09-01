Saiba quem vai ficar no lugar de William Bonner no Jornal Nacional

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 1 de setembro de 2025 às 19:58
O anúncio da despedida de William Bonner, o âncora do Jornal Nacional há 29 anos, acontecerá na edição desta noite do telejornal, que também celebra seus 56 anos de história. A globo anunciou nesta segunda-feira (1), que William ficará no comando do telejornal até 3 de novembro e a partir do dia 4 de novembro um novo âncora estará ficará ao lado de Renata Vasconcellos.
Mas, quem será o novo rosto do Jornal Nacional? De acordo com comunicado quem vai ficar no lugar de Bonner será o jornalista César Tralli. No "Jornal Hoje", César Tralli será substituído por Roberto Kovalick, enquanto Tiago Scheuer passará a comandar o "Hora Um".
William Bonner
Já para a função de editor-chefe do JN que Bonner acumulava assumirá Cristiana Sousa Cruz. Ela atua como parceira de Bonner há seis anos como adjunta nesta função.
A partir de 2026, William Bonner dará início a um novo ciclo na sua carreira na televisão e juntará à Sandra Annenberg na apresentação do "Globo Repórter". Nas redes sociais, Bonner, Renata e Tralli posaram juntos celebrando esse novo ciclo do jornalismo da emissora.
“São 29 anos e quatro meses de JN. Exatos 26 anos como chefe da equipe de editores, comandando reuniões, avaliando pautas, planejando edições, apresentando as notícias a milhões. Nesse período, tornei-me pai, vi minhas crianças acharem que se tornaram adultos. Mudaram de endereço, até de país. Ser recebido pelo Globo Repórter me deixa honrado e gratíssimo. Todos os meus amigos me ouviram falar do sonho de integrar essa equipe quando pudesse deixar o JN. De todos os programas do jornalismo já existentes quando cheguei à Globo, é o único em que nunca atuei, nem interinamente, em 39 anos. Lembro quando a Sandra Annenberg chegou lá. Amiga de décadas, cúmplice do meu sonho, que era dela também, Sandra me mandou mensagem carinhosa: ‘Cheguei antes, amigo. Te espero aqui!’ Ano que vem, estaremos juntos por lá. O Tralli receberá o carinho e o apoio merecidíssimo que o time do JN sabe compartilhar. E terei prazer de continuar colhendo até lá”, afirmou Bonner.
César Tralli
Com mais de três décadas no Grupo Globo, César Tralli acumula experiências importantes ao longo dos seus 54 anos de vida. Formado em Jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, o apresentador iniciou sua trajetória profissional na Gazeta Esportiva e passou pela rádio Jovem Pan, pelo SBT e pela Rede Record, antes de ingressar na Globo em 1993.
Na emissora, Tralli se tornou correspondente internacional e atuou em Londres por cinco anos ainda aos 24 anos de idade. Em seguida, ela se tornou âncora do "SPTV 1ª Edição" por uma década. Foi só em 2021 que o comunicador assumiu o "Jornal Hoje", telejornal pelo qual é conhecido atualmente. Além disso, ele apresenta o "Jornal GloboNews - Edição das 18h".
César Tralli é casado há oito anos com a apresentadora Ticiane Pinheiro, com quem tem Manuella, de 6 anos. O jornalista também é padrasto de Rafaella Justus, de 16 anos, filha de Ticiane com Roberto Justus.