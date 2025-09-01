Acesse sua conta
Da publicidade a coberturas históricas: relembre a trajetória de William Bonner

Jornalista que marcou 'Jornal Nacional' durante quase 30 anos deve se despedir nesta segunda-feira (01)

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 19:37

Relembre trajetório de Bonner
Relembre trajetório de Bonner Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Existem aquelas pessoas, referências, que não é nem necessário olhar com muito afinco para  a TV para saber de quem se trata. Com Bonner, como é carinhosamente chamado o jornalista William Bonner, não é diferente. Uma figura pública que se tornou a voz das principais informações do país nos lares brasileiros, pontualmente às 20h.

William Bonner

William Bonner por Reprodução / TV Globo
William Bonner em fotos antigas por Reprodução/Instagram
William Bonner por Reprodução/Instagram
William Bonner em fotos antigas por Reprodução/Instagram
William Bonner em fotos antigas por Reprodução/Instagram
William Bonner em fotos antigas por Reprodução/Instagram
William Bonner em fotos antigas por Reprodução/Instagram
1 de 7
William Bonner por Reprodução / TV Globo

O jornalista criou uma relação tão singular com o público que parece que não seria possível imaginar o 'Jornal Nacional' sem sua imagem e voz em tom firme e declaratório. Através de Bonner, foram emitidas as principais informações que abalaram o Brasil e o mundo.

Quem não lembra da entrada no jornal ao som da emblemática trilha sonora do jornal para anunciar o atentado às torres gêmeas no dia 11 de setembro? Além disso, foram muitos momentos importantes, alguns deles até cômicos, como quando teve que falar sério, o que não era dificuldade, com os candidatos à presidência do Brasil em 2022 durante debate que rendeu vários memes nas redes sociais.

Nesta segunda-feira (01), dia em que o Jornal Nacional comemora 56 anos, Bonner segue novos caminhos e se despede do telejornal. Bonner esteve a frente do jornal durante 30 anos, além de ter sido editor-chefe. Segundo o comunicado que o g1 teve acesso, William ficará no comando do telejornal até dia 3 de novembro, e a partir de 4 de novembro, César Tralli assumirá a bancada ao lado de Renata Vasconcellos.

Bonner apresentou o Jornal Nacional pela primeira vez em 1996, mas tem uma longa trajetória no jornalismo. Nascido em Ribeirão Preto (SP), em 16 de novembro de 1963, Bonner, de 61 anos, iniciou sua formação em Comunicação Social com habilitação em Publicidade pela Universidade de São Paulo (USP).

Contudo, seu desejo de atuar na TV o fez migrar para o jornalismo, através da atuação como redator publicitário. Em 1985, deu o primeiro passo como locutor e apresentador na TV Bandeirantes.

Sua trajetória na Globo se iniciou no ano seguinte, em 1986, quando recebeu o convite da emissora para apresentar a terceira edição do ‘SPTV’. Logo em seguida, foi escalado para outros programas importantes como ‘Fantástico’ e ‘Jornal da Globo’.

Em 2002, o jornalista acompanhou a cobertura da morte de Tim Lopes e foi eleito o Melhor Apresentador de Telejornal pela Associação Paulista dos Críticos de Arte (APCA). Já em 2005, teve um marco histórico em sua carreira. Bonner viajou para Roma para cobrir a morte do Papa João Paulo II, e conquistou mais um prêmio: Melhor Apresentador de Telejornal pelo Prêmio Qualidade Brasil.

Em 2009, Bonner lançou o livro ‘Jornal Nacional Nacional: Modo de Fazer’, em homenagem aos 40 anos do telejornal. Bonner também foi responsável por promover inovações no ‘Jornal Nacional’. Em 2015 foi introduzido um novo cenário, permitindo maior interação entre apresentadores e correspondentes, trazendo um ar mais leve e dinâmico ao tradicional telejornal.

A carreira do jornalista ainda foi marcada pela vida íntima, quando se casou com Fátima Bernardes, em 1990, e chegou a dividir a bancada do ‘Jornal Nacional’ com a jornalista, com quem teve trigêmeos: Vinícius, Lara e Beatriz. Os dois se divorciaram em 2016. Bonner se casou novamente em 2018 com a fisioterapeuta Natasha Dantas, com quem segue até hoje.

É inegável que Bonner tem um legado sólido no jornalismo. Com seu jeito sério, divertido nas redes sociais, mas sobretudo empático, o fez um exemplo para quem quer iniciar também trajetória na área da comunicação. O jornalista se despede, mas seu exemplo fica.

