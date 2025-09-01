Acesse sua conta
Fátima Bernardes, ex-esposa de William Bonner, reage à saída do jornalista do JN

Apresentadora foi casada com jornalista por mais de 20 anos

  Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 22:16

William Bonner e Fátima Bernandes foram casados durante mais de
William Bonner e Fátima Bernandes foram casados durante mais de Crédito: Felipe Monteiro | TV Globo

William Bonner comunicou sua despedida do Jornal Nacional na noite desta segunda-feira (01). Após o discurso, a ex-esposa do jornalista com que foi casado durante 26 anos, Fátima Bernardes, se pronunciou sobre a despedida de Bonner da bancada mais conhecida do Brasil.

William Bonner por Reprodução / TV Globo

O gesto de Fátima, que também comandou o telejornal ao lado de Bonner durante 13 anos, gerou comoção de fãs. “Parabéns William Bonner por sua história até aqui”, escreveu a ex-apresentadora do Encontro.

“Felicidades a todos nas novas fases da carreira”, desejou à César Tralli que a partir de novembro comanda a bancada do Jornal Nacional ao lado de Renata Vasconcellos. Bonner passa a fazer do Globo Repórter, única programação de jornalismo que não fez parte do Grupo Globo, de acordo com o jornalista em discurso em rede nacional nesta segunda.

Bonner se juntará a Sandra Annenberg. A reorganização na grade envolveu ainda outras movimentações, com Roberto Kovalick no Jornal Hoje e Tiago Scheuer no Hora 1. Fátima e Bonner apresentaram juntos o Jornal Nacional de 1998 a 2011. Os dois se divorciaram em 2016 e tiveram trigêmeos: Vinícius, Laura e Beatriz.

Hoje Fátima tem um relacionamento com o deputado federal e professor Túlio Gadêlha, de 37 anos. Os dois iniciaram relação em 2017.

Despedida de Bonner

O jornalista fez um discurso em que comentou sobre a sua trajetória ao longo de 29 anos no JN e explicou que sua vida pessoal teve grande influência nessa decisão de "diminuir o ritmo". Ele disse ainda que há 5 anos a sua saída vem sendo preparada na emissora. 

"É muito estranho falar de mim aqui no Jornal Nacional, mas vamos lá. A minha decisão de mudar já tem 5 anos. Ela surgiu no momento em que muita gente também repensou a vida profissional quando a pandemia estava no auge. Naquela época, um dos meus três filhos estava de mudança para estudar em outro país. E eu sentia que os meus dias só cabiam as coisas que eu precisava fazer, mas ficavam de fora as coisas que que eu também gostaria de fazer", se abriu, em rede nacional.

