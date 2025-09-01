CONFIRA DECLARAÇÃO

Fátima Bernardes, ex-esposa de William Bonner, reage à saída do jornalista do JN

Apresentadora foi casada com jornalista por mais de 20 anos

Felipe Sena

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 22:16

William Bonner e Fátima Bernandes foram casados durante mais de Crédito: Felipe Monteiro | TV Globo

William Bonner comunicou sua despedida do Jornal Nacional na noite desta segunda-feira (01). Após o discurso, a ex-esposa do jornalista com que foi casado durante 26 anos, Fátima Bernardes, se pronunciou sobre a despedida de Bonner da bancada mais conhecida do Brasil.

O gesto de Fátima, que também comandou o telejornal ao lado de Bonner durante 13 anos, gerou comoção de fãs. “Parabéns William Bonner por sua história até aqui”, escreveu a ex-apresentadora do Encontro.

“Felicidades a todos nas novas fases da carreira”, desejou à César Tralli que a partir de novembro comanda a bancada do Jornal Nacional ao lado de Renata Vasconcellos. Bonner passa a fazer do Globo Repórter, única programação de jornalismo que não fez parte do Grupo Globo, de acordo com o jornalista em discurso em rede nacional nesta segunda.

Bonner se juntará a Sandra Annenberg. A reorganização na grade envolveu ainda outras movimentações, com Roberto Kovalick no Jornal Hoje e Tiago Scheuer no Hora 1. Fátima e Bonner apresentaram juntos o Jornal Nacional de 1998 a 2011. Os dois se divorciaram em 2016 e tiveram trigêmeos: Vinícius, Laura e Beatriz.

Hoje Fátima tem um relacionamento com o deputado federal e professor Túlio Gadêlha, de 37 anos. Os dois iniciaram relação em 2017.

Despedida de Bonner

O jornalista fez um discurso em que comentou sobre a sua trajetória ao longo de 29 anos no JN e explicou que sua vida pessoal teve grande influência nessa decisão de "diminuir o ritmo". Ele disse ainda que há 5 anos a sua saída vem sendo preparada na emissora.