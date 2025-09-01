CHEFIA

Veja quem será a nova editora-chefe do JN com a saída de William Bonner

Além de âncora, Bonner ocupa o cargo de editor-chefe do telejornal; Ele deixará as duas funções

Elis Freire

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 21:14

Cristiana Sousa Cruz é parceira de Bonner como editora chefe adjunta há 6 anos Crédito: Reprodução

A Globo comunicou nesta segunda-feira (1) que Bonner deixará o Jornal Nacional e anunciou que o jornalista será substituído, a partir do dia 4 de novembro, por César Tralli, comunicador que está atualmente à frente do "Jornal Hoje". Além da posição de âncora, Bonner deixa o cargo de editor-chefe do telejornal; Cristiana Sousa Cruz, então, assumirá o cargo no principal telejornal do país.

Atualmente editora-chefe adjunta do telejornal, o comunicado ressaltou que Cristiana é parceira de Bonner há 6 anos, sendo um nome de peso nos bastidores do Jornal Nacional. A profissional está na Rede Globo há 29 anos. Atuando como produtora e editora, ela já teve cargos de chefia no escritório da Globo em Nova York, na produção da Rede e nos programas da GloboNews.

Cristiana ressaltou que ser editora-chefe do jornal é uma grande realização profissional. “Tenho o prazer de trabalhar com uma equipe incrível de jornalistas, no Brasil e no exterior. Profissionais competentes, experientes e apaixonados por esse nosso ofício tão relevante. Nós temos um compromisso histórico: levar informação de qualidade aos milhões de telespectadores do JN. Sempre. Agradeço muito a Globo por esta oportunidade tão honrosa. Muito obrigada à direção de Jornalismo, pela confiança. Minha gratidão e meu carinho especiais ao Bonner, amigo da vida toda, meu parceiro de trajetória. Obrigada, obrigada”, agradeceu no comunicado da emissora.

Quem é Cristiana Sousa?

No cargo de editora-chefe adjunta do JN, Cristiana Sousa é natural de Belo Horizonte, Minas Gerais e tem quase 30 anos de carreira na TV Globo. Formada em jornalismo pela PUC-Rio, em 1992, ela participou da criação da Globosat, na equipe do canal GNT, ainda como estagiária.

Após ser efetivada, Cristiana foi para os Estados Unidos para fazer um mestrado em Nova York e por lá trabalhou como produtora e editora, ao lado do correspondente Luís Fernando Silva Pinto, isso em 1995. No ano seguinte, voltou para o Brasil e passou a integrar a equipe do ‘Bom Dia, Brasil’, sendo um nome essencial na reformulação do noticiário como editora de Internacional.



Depois de três anos na função, ela foi promovida a editora de Internacional no "Jornal Nacional". Na época, ela participou de coberturas marcantes, como os atentados de 11 de setembro de 2001. Em 2004, Cristiele se tornou chefe de redação do escritório da Globo em Nova York, onde passou cinco anos.