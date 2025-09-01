Quanto César Tralli vai ganhar para apresentar o Jornal Nacional?

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 1 de setembro de 2025 às 20:24
Nesta segunda-feira (1), a Globo anunciou oficialmente que William Bonner deixará a bancada do Jornal Nacional e César Tralli assumirá seu posto de âncora ao lado de Renata Vasconcellos. O anúncio é o primeiro de uma série de trocas de cadeiras na emissora, representando um novo ciclo para o jornalismo da emissora e para a vida de Bonner, que buscava mais tempo livre. A partir de 2026, William Bonner integrará o Globo Repórter ao lado de Sandra Annenberg.
Mas, o que essa mudança representou em números para Tralli, que comandava o "Jornal Hoje"? E quanto ele vai passar a ganhar agora, com essa nova função no maior telejornal do país? De acordo com o colunista André Romano, a promoção de Tralli virá acompanhada de um grande aumento salarial. O colunista informou que Tralli recebia cerca de R$ 120 mil mensais no "Jornal Hoje" e passará a ganhar em torno de R$ 350 mil por mês para apresentar o Jornal Nacional.
César Tralli
Além da chegada de Tralli ao JN, o jornalismo da Globo terá novos nomes para outros telejornais, em uma série de substituições. Roberto Kovalick, do Hora Um, assumirá o Jornal Hoje e Tiago Scheuer ocupará o lugar vázio no Hora Um. Além disso, Cristiana Sousa Cruz ocupará o posto de editor-chefe deixado por Bonner após 6 anos como adjunta do jornalista na função.
Com mais de três décadas no Grupo Globo, César Tralli acumula experiências importantes ao longo dos seus 54 anos de vida. Formado em Jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, o apresentador iniciou sua trajetória profissional na Gazeta Esportiva e passou pela rádio Jovem Pan, pelo SBT e pela Rede Record, antes de ingressar na Globo em 1993.
Na emissora, Tralli se tornou correspondente internacional e atuou em Londres por cinco anos ainda aos 24 anos de idade. Em seguida, ela se tornou âncora do "SPTV 1ª Edição" por uma década. Foi só em 2021 que o comunicador assumiu o "Jornal Hoje", telejornal pelo qual é conhecido atualmente. Além disso, ele apresenta o "Jornal GloboNews - Edição das 18h".
César Tralli é casado há oito anos com a apresentadora Ticiane Pinheiro, com quem tem Manuella, de 6 anos. O jornalista também é padrasto de Rafaella Justus, de 16 anos, filha de Ticiane com Roberto Justus.