Quanto César Tralli vai ganhar para apresentar o Jornal Nacional?

Jornalista deixará o Jornal Hoje para assumir bancada do JN ao lado de Renata Vasconcellos

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 20:24

César Tralli
César Tralli Crédito: Reprodução / TV Globo

Nesta segunda-feira (1), a Globo anunciou oficialmente que William Bonner deixará a bancada do Jornal Nacional César Tralli assumirá seu posto de âncora ao lado de Renata Vasconcellos. O anúncio é o primeiro de uma série de trocas de cadeiras na emissora, representando um novo ciclo para o jornalismo da emissora e para a vida de Bonner, que buscava mais tempo livre. A partir de 2026, William Bonner integrará o Globo Repórter ao lado de Sandra Annenberg. 

Mas, o que essa mudança representou em números para Tralli, que comandava o "Jornal Hoje"? E quanto ele vai passar a ganhar agora, com essa nova função no maior telejornal do país? De acordo com o colunista André Romano, a promoção de Tralli virá acompanhada de um grande aumento salarial. O colunista informou que Tralli recebia cerca de R$ 120 mil mensais no "Jornal Hoje" e passará a ganhar em torno de R$ 350 mil por mês para apresentar o Jornal Nacional. 

Além da chegada de Tralli ao JN, o jornalismo da Globo terá novos nomes para outros telejornais, em uma série de substituições. Roberto Kovalick, do Hora Um, assumirá o Jornal Hoje e Tiago Scheuer ocupará o lugar vázio no Hora Um. Além disso, Cristiana Sousa Cruz ocupará o posto de editor-chefe deixado por Bonner após 6 anos como adjunta do jornalista na função. 

Quem é César Tralli

Com mais de três décadas no Grupo Globo, César Tralli acumula experiências importantes ao longo dos seus 54 anos de vida. Formado em Jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, o apresentador iniciou sua trajetória profissional na Gazeta Esportiva e passou pela rádio Jovem Pan, pelo SBT e pela Rede Record, antes de ingressar na Globo em 1993.

Na emissora, Tralli se tornou correspondente internacional e atuou em Londres por cinco anos ainda aos 24 anos de idade. Em seguida, ela se tornou âncora do "SPTV 1ª Edição" por uma década. Foi só em 2021 que o comunicador assumiu o "Jornal Hoje", telejornal pelo qual é conhecido atualmente. Além disso, ele apresenta o "Jornal GloboNews - Edição das 18h".

César Tralli é casado há oito anos com a apresentadora Ticiane Pinheiro, com quem tem Manuella, de 6 anos. O jornalista também é padrasto de Rafaella Justus, de 16 anos, filha de Ticiane com Roberto Justus.

