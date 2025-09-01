Acesse sua conta
Fe Paes Leme se indigna com eliminação do Dança dos Famosos e faz textão

A atriz contou que chorou após o resultado e expressou suas frustrações

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 17:46

Fernanda Paes Leme Crédito: Reprodução

A atriz Fernanda Paes Leme ficou indignada ao ser eliminada do Dança dos Famosos neste domingo (31). Ela e a jornalista Catia Fonseca foram as primeiras das 16 participantes a deixar o quadro, ao se apresentarem no ritmo do rock. Nesta segunda (1), a famosa foi as redes sociais expressar sua frustração com o fim da sua participação e escreveu um textão. 

Paes Leme contou que foi para o camarim chorando ao saber que deixaria a atração durante as gravações do programa. De acordo com o jornal Extra, Fernanda teria até evitado permanecer nos estúdios com os colegas para evitar ser grosseira. O motivo da revolta seria com a nota atribuída por Milton Cunha, jurado artístico fixo do Dança dos Famosos.

Fernanda Paes Leme na Dança dos Famosos

Em publicação, Fernanda Paes Leme falou do sentimento depois da eliminação. Segundo a atriz, ela teria ficado sensível com a presença de Gilberto Gil e com a notícia de que foi a primeira participante a deixar o Dança dos Famosos.

"Assim que acabaram as gravações do Dança Dos Famosos, com o resultado da minha eliminação, eu me recolhi pra chorar sozinha. Chorei, chorei, chorei... Estava muito sensível com a presença do Gilberto e da Flora Gil no Domingão e com a minha saída (claro) e com o fato de que ia me separar tão prematuramente daquela turma toda", desabafou. 

“Eu não queria ter saído. Eu queria me desafiar mais e mais. Testar meus limites, descobrir novos roxos pelo corpo, sentir dores em lugares que eu nem sabia que podiam doer, fechar o olho pra dormir e ficar ‘pá, pá, pá…’ passando a coreografia mentalmente. E foi tudo tão intenso que mesmo com pouco tempo no quadro, eu já sinto falta. Mas faz parte e a cada semana, alguém vai sentir isso também”, escreveu.

Por fim, Fernanda agradeceu ao público pela torcida. “Mas esse post é pra agradecer a vocês que torceram, que me fizeram gargalhar e chorar de ontem pra hoje lendo os comentários, os memes, as hashtags, que vão sentir minha falta no programa e nos bastidores dele, que era sempre um grande surto”.

