COMPETIÇÃO

Fe Paes Leme se indigna com eliminação do Dança dos Famosos e faz textão

A atriz contou que chorou após o resultado e expressou suas frustrações

Elis Freire

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 17:46

Fernanda Paes Leme Crédito: Reprodução

A atriz Fernanda Paes Leme ficou indignada ao ser eliminada do Dança dos Famosos neste domingo (31). Ela e a jornalista Catia Fonseca foram as primeiras das 16 participantes a deixar o quadro, ao se apresentarem no ritmo do rock. Nesta segunda (1), a famosa foi as redes sociais expressar sua frustração com o fim da sua participação e escreveu um textão.

Paes Leme contou que foi para o camarim chorando ao saber que deixaria a atração durante as gravações do programa. De acordo com o jornal Extra, Fernanda teria até evitado permanecer nos estúdios com os colegas para evitar ser grosseira. O motivo da revolta seria com a nota atribuída por Milton Cunha, jurado artístico fixo do Dança dos Famosos.

Fernanda Paes Leme na Dança dos Famosos 1 de 10

Em publicação, Fernanda Paes Leme falou do sentimento depois da eliminação. Segundo a atriz, ela teria ficado sensível com a presença de Gilberto Gil e com a notícia de que foi a primeira participante a deixar o Dança dos Famosos.

"Assim que acabaram as gravações do Dança Dos Famosos, com o resultado da minha eliminação, eu me recolhi pra chorar sozinha. Chorei, chorei, chorei... Estava muito sensível com a presença do Gilberto e da Flora Gil no Domingão e com a minha saída (claro) e com o fato de que ia me separar tão prematuramente daquela turma toda", desabafou.

“Eu não queria ter saído. Eu queria me desafiar mais e mais. Testar meus limites, descobrir novos roxos pelo corpo, sentir dores em lugares que eu nem sabia que podiam doer, fechar o olho pra dormir e ficar ‘pá, pá, pá…’ passando a coreografia mentalmente. E foi tudo tão intenso que mesmo com pouco tempo no quadro, eu já sinto falta. Mas faz parte e a cada semana, alguém vai sentir isso também”, escreveu.