Davi Brito, ex-político, atriz mexicana e mais: vaza suposta lista de ‘A Fazenda 17’; confira nomes

Felipe Sena
Publicado em 1 de setembro de 2025 às 17:17
Palco de barracos e diversas polêmicas, um dos realitys mais esperados já tem data para começar, e mais do que isso, lista de participantes vazada. ‘A Fazenda 17’ deve reunir vários peões para competir o prêmio de R$ 2 milhões, a partir do dia 15 de setembro.
O que era segredo se tornou público com uma suposta lista vazada através do X, antigo Twitter. De acordo com o post feito por um dos internautas, a lista foi vazada após documentos de exame médico dos participantes e reservas, que acabaram revelando os nomes que devem entrar na nova edição, após aprovação.
Os participantes aprovados nos processos seletivos iniciais do reality precisam realizar exames médicos para confirmar sua aptidão para o programa. Entre um dos nomes que mais chama a atenção é o do ex-BBB Davi Brito, que através das redes sociais, tem feito diversas publicações em que emerge no mundo country.
Inclusive, o influenciador anunciou através das redes sociais, na última sexta-feira (29), a compra de uma propriedade rural em Salvador, transformando-se em fazendeiro. Uma ‘sumida’ do influencer das redes sociais chegou a levar internautas suporem que Davi poderia estar no processo de confinamento para o reality.
Entre outros nomes da lista estão o da influenciadora digital Camila Loures, que acumula mais de 19 milhões de seguidores. Além da atriz mexicana Gabriela Spanic, que foi sucesso em diversas novelas como ‘A Usurpadora’, assim como Gustavo Rocha, que participou do ‘Rancho do Maia’ e o ator e ex-deputado federal Alexandre Frota. Confira lista completa:
Camila de Almeida Loures
Martina Sanzi Gagliardi
Anamara Cristiane de Brito Barreira
Gabriela Elena Spanic Utrera
Priscila Nogueira
Gabriela Batista
Rayane da Silva Figliuzzi
Gabriela de Abreu Severino
Ariela Carasso Boniface
Suelen Aline Mendes Silva Cury
Núbia Cássia Ferreira de Oliveira
Juliana da Silva Oliveira
Lisandra Cristina Ribeira Parede Cortez
Thaís Bianca Alves Silva
Jesus Pinto da Luz
Edílson da Silva Ferreira
Adriano Sobral Alves e Silva
Davi Brito Santos de Oliveira
Alexandre Frota de Andrade
Gustavo Rocha
Roberto Pereira dos Santos
Vinicius Ricardo de Santos Moura
Raphael Sander
Rafael Cezar Cardoso
Gustavo Daneluz Ferreira
Israel Eves Sales de Novais
Fernando Sampaio
Luiz Otávio Coelho Mesquita