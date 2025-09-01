VAZOU!

Davi Brito, ex-político, atriz mexicana e mais: vaza suposta lista de ‘A Fazenda 17’; confira nomes

Reality que começa neste mês deve trazer mega influenciadores, além de outras personalidades das redes e política

Felipe Sena

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 17:17

Confita lista completa de supostos participantes Crédito: Reprodução

Palco de barracos e diversas polêmicas, um dos realitys mais esperados já tem data para começar, e mais do que isso, lista de participantes vazada. ‘A Fazenda 17’ deve reunir vários peões para competir o prêmio de R$ 2 milhões, a partir do dia 15 de setembro.

O que era segredo se tornou público com uma suposta lista vazada através do X, antigo Twitter. De acordo com o post feito por um dos internautas, a lista foi vazada após documentos de exame médico dos participantes e reservas, que acabaram revelando os nomes que devem entrar na nova edição, após aprovação.

Os participantes aprovados nos processos seletivos iniciais do reality precisam realizar exames médicos para confirmar sua aptidão para o programa. Entre um dos nomes que mais chama a atenção é o do ex-BBB Davi Brito, que através das redes sociais, tem feito diversas publicações em que emerge no mundo country.

Inclusive, o influenciador anunciou através das redes sociais, na última sexta-feira (29), a compra de uma propriedade rural em Salvador, transformando-se em fazendeiro. Uma ‘sumida’ do influencer das redes sociais chegou a levar internautas suporem que Davi poderia estar no processo de confinamento para o reality.

Entre outros nomes da lista estão o da influenciadora digital Camila Loures, que acumula mais de 19 milhões de seguidores. Além da atriz mexicana Gabriela Spanic, que foi sucesso em diversas novelas como ‘A Usurpadora’, assim como Gustavo Rocha, que participou do ‘Rancho do Maia’ e o ator e ex-deputado federal Alexandre Frota. Confira lista completa:

Camila de Almeida Loures

Martina Sanzi Gagliardi

Anamara Cristiane de Brito Barreira

Gabriela Elena Spanic Utrera

Priscila Nogueira

Gabriela Batista

Rayane da Silva Figliuzzi

Gabriela de Abreu Severino

Ariela Carasso Boniface

Suelen Aline Mendes Silva Cury

Núbia Cássia Ferreira de Oliveira

Juliana da Silva Oliveira

Lisandra Cristina Ribeira Parede Cortez

Thaís Bianca Alves Silva

Jesus Pinto da Luz

Edílson da Silva Ferreira

Adriano Sobral Alves e Silva

Davi Brito Santos de Oliveira

Alexandre Frota de Andrade

Gustavo Rocha

Roberto Pereira dos Santos

Vinicius Ricardo de Santos Moura

Raphael Sander

Rafael Cezar Cardoso

Gustavo Daneluz Ferreira

Israel Eves Sales de Novais

Fernando Sampaio