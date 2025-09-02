Acesse sua conta
Namorado de Fátima Bernardes, Túlio Gadêlha comenta saída de William Bonner do JN: 'Decisão sábia'

Deputado federal comentou sobre a saída do jornalista da bancada do Jornal Nacional e a chegada de César Tralli

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 13:15

Fátima Bernardes com Túlio Gadêlha e William Bonner
Fátima Bernardes com Túlio Gadêlha e William Bonner Crédito: Reprodução/Instagram e Felipe Monteiro/TV Globo

Túlio Gadêlha deixou um recado para William Bonner após o anúncio de que o jornalista deixará a bancada do "Jornal Nacional". O namorado de Fátima Bernardes deixou um comentário em uma publicação nas redes sociais que falava sobre a saída do veterano e chegada de César Tralli, e aprovou a mudança.

"Decisão sábia e merecida. Foram décadas de apuração, entrevistas, trazendo fatos, informando. Parabéns pelo profissional e por todo serviço prestado aos brasileiros", escreveu.

Túlio não foi o único a se pronunciar sobre a novidade. Fátima Bernardes também deixou um comentário no Instagram parabenizando o ex-marido William Bonner, com quem dividiu a bancada do JN por 13 anos. "Felicidades a todos nas novas fases da carreira. E parabéns a William Bonner por sua história até aqui".

A jornalista deixou o jornal em 2011 e, no ano seguinte, passou a comandar seu próprio programa na Globo, o "Encontro com Fátima Bernardes". Em 2016, a apresentadora e William Bonner anunciaram o fim do casamento de 26 anos. Os dois tiveram três filhos juntos, os trigêmeos Beatriz, Laura e Vinícius. 

Atualmente, Fátima namora o Deputado Federal Túlio Gadêlha, enquanto o jornalista é casado com a fisioterapeuta Natasha Dantas.

