Dudu Camargo quebra regra, expõe bastidores do SBT e leva bronca em A Fazenda 17

Comunicador foi advertido pela produção do reality show rural

Giuliana Mancini

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 13:03

Dudu Camargo em 'A Fazenda 17' Crédito: Reprodução

Dudu Camargo levou uma bronca da produção de 'A Fazenda 17' após quebrar uma das regras do programa. O apresentador relembrou sua passagem pelo SBT durante conversa com Fabiano Moraes, Toninho Tornado e Luiz Mesquita, mencionando a emissora concorrente da Record diversas vezes. Ele teve a atenção chamada e parou de compartilhar detalhes sobre seu passado.

Dudu contou histórias envolvendo Silvio Santos (1930-2024), que foi responsável por sua ascensão na televisão. O peão falou que conversou diretamente com o patrão sobre as perseguições que enfrentou ao ser escalado como âncora do "Primeiro Impacto", assim como o merchandising no programa.

"Foi a primeira vez que eu vi o Silvio falando um palavrão. Deu um pulo, foi direto para o telefone: 'p*ta que o pariu, não é possível que o Jornalismo está fazendo isso com você", disparou Dudu. Ele revelou que Silvio autorizou que fizesse propagandas dentro do telejornal.

"Aí começou o jogo baixo, a imprensa inventando coisa, ligando para colunista. Eu nunca liguei para salário, e começou a sair notícia de que eu estava querendo ganhar mais do que fulano e ciclano. A imprensa começou a querer jogar eu contra as meninas, que eu nunca tive briga de bastidor. De lá para cá, foi só piorando", lamentou.

Na sequência, Dudu relembrou uma das principais polêmicas de sua carreira: o "Jogo das Três Pistas" no "Programa Silvio Santos" contra Maisa Silva, em 2017. "O Silvio falou que queria que a gente namorasse. Eu falei que queria mesmo, e ela: ‘Não, não quero’, e aquilo, até hoje, as pessoas me lembram disso".

"Repercutiu tanto na época essa história que o Pânico me chamou para gravar um vale night depois de levar um fora ao vivo. O ‘Pânico’ era um disparate, pegava um âncora, que era o sério e desconstruía o personagem. Aí o pau torou", contou.

"Quando aconteceu isso, foi uma vitrine muito grande, e começou a dar pico de 4 pontos de audiência. Coisa que o horário não via há muito tempo. Foi crescendo e pegando um formato que virou meio que o Cidade Alerta manhã. Começou a vir para a gente o público", alegou.

Dudu ainda desmentiu rumores de que teria chorado nos bastidores. "Isso saiu na Sônia Abrão na época. Eu falei: 'Não é possível, eu estou feliz da vida, realizando um sonho'".