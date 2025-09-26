Acesse sua conta
Ex-mordomo conta como William reconquistou Kate de novo: ‘nunca tinha feito nada assim'

Revelação está no livro de memórias do ex-mordomo, que relembrou bastidores íntimos do romance entre William e Kate

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 18:33

O príncipe William surpreendeu Kate Middleton em 2008 ao preparar um jantar romântico que mudaria o rumo da relação dos dois. O gesto, que aconteceu na residência real Highgrove House, foi revelado por Grant Harrold, ex-mordomo da Família Real que trabalhou diretamente com o então príncipe Charles entre 2004 e 2011.

