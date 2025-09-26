BASTIDORES

Ex-mordomo conta como William reconquistou Kate de novo: ‘nunca tinha feito nada assim'

Revelação está no livro de memórias do ex-mordomo, que relembrou bastidores íntimos do romance entre William e Kate

Felipe Sena

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 18:33

Kate Middleton e o príncipe William Crédito: Divulgação

O príncipe William surpreendeu Kate Middleton em 2008 ao preparar um jantar romântico que mudaria o rumo da relação dos dois. O gesto, que aconteceu na residência real Highgrove House, foi revelado por Grant Harrold, ex-mordomo da Família Real que trabalhou diretamente com o então príncipe Charles entre 2004 e 2011.

Na época, William e Kate estavam separados, mas o herdeiro do trono decidiu investir em um movimento inédito para reconquistá-la. Harrold conta que foi chamado para ajudar a organizar a noite especial no Dia dos Namorados, marcada por detalhes que mostravam a seriedade do príncipe.

“Foi um jantar romântico para o Dia dos Namorados, que ele me pediu ajuda para fazer. William nunca tinha feito nada assim antes. De repente, era o que ele queria”, disse o ex-mordomo em entrevista à Fox News.

O esforço deu resultado: após o reencontro, William e Kate retomaram o relacionamento e, três anos depois, se casaram em uma das cerimônias mais icônicas da realeza britânica.