Irmão de Vini Jr publica foto com filhas de Virginia e acende rumores de affair do jogador com influenciadora: ‘Family’

José Oliveira, conhecido como Netinho, publicou foto ao lado de influenciadora e as ‘Marias’

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 20:04

Em meio a rumores de affair de Vini Jr com Virginia, o irmão do jogador demonstrou que os dois estão mais próximos, como os fãs imaginavam. O também José Oliveira Neto, o Netinho, publicou uma foto no story do Instagram com as ‘Marias’, filhas da influenciadora.

Virgínia Fonseca e Vini Jr.

Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca vai ao Santiago Bernabeu por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca vai ao Santiago Bernabeu por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca viaja à Europa em jato de R$ 28 milhões por Reprodução
Virginia Fonseca viaja à Europa em jato de R$ 28 milhões por Reprodução
Virginia Fonseca em Madri por Reprodução/Instagram
1 de 8
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução

