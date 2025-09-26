CONFIRA

Irmão de Vini Jr publica foto com filhas de Virginia e acende rumores de affair do jogador com influenciadora: ‘Family’

José Oliveira, conhecido como Netinho, publicou foto ao lado de influenciadora e as ‘Marias’

Felipe Sena

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 20:04

Foto publicada por irmão de Vini Jr Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Em meio a rumores de affair de Vini Jr com Virginia, o irmão do jogador demonstrou que os dois estão mais próximos, como os fãs imaginavam. O também José Oliveira Neto, o Netinho, publicou uma foto no story do Instagram com as ‘Marias’, filhas da influenciadora.

A foto, replicada por alguns perfis, foi compartilhada no close friends, ou seja, apenas amigos próximos do jogador conseguiram ter acesso e visualizar a imagem.

Na imagem, o irmão de Vini aparece ao lado da influenciadora, onde cada um carrega uma das filhas de Virginia: Maria Flor e Maria Alice. Na foto, Netinho escreveu: “Family”.

A publicação reacende os burburinhos dos seguidores de seu irmão e a empresária estariam vivendo um romance. A viagem recente de Virginia para a Espanha, país em que Vini Jr mora e joga pelo Real Madrid, aumentou as suspeitas dos internautas, principalmente por causa das publicações de Virginia.

A dona da WePink fez diversas publicações, inclusive numa academia, que os fãs apontaram ser o centro de treinamento que Vini utiliza para praticar exercícios físicos em sua mansão.

No mesmo dia da foto compartilhada pelo irmão de Vini Jr, Virginia comentou em uma publicação de fotos compartilhadas pelo jogador. “UUU”, escreveu de maneira empolgada feita pelo atleta, que respondeu com emoji “safadinho” e um coração.