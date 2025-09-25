Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Assumiram? Virginia deixa comentário em foto de Vini Jr, que responde com emoji safado; veja fotos

Influenciadora teria deixado comentário bem empolgado em publicação feita pelo jogador

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 19:28

Seguidores apontam possível relacionamento de Virginia e Vini Jr.
Seguidores apontam possível relacionamento de Virginia e Vini Jr. Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Desde o final de julho deste ano, Vini Jr é apontado como possível affair de Virginia. Os dois, que já deram diversos indícios de um possível relacionamento, estavam no mesmo lugar recentemente: Madrid, na Espanha.

Virgínia Fonseca e Vini Jr.

Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca vai ao Santiago Bernabeu por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca vai ao Santiago Bernabeu por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca viaja à Europa em jato de R$ 28 milhões por Reprodução
Virginia Fonseca viaja à Europa em jato de R$ 28 milhões por Reprodução
Virginia Fonseca em Madri por Reprodução/Instagram
1 de 8
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Mães de Virginia Fonseca e Vini Jr. surgem juntas em meio a rumores de affair

Vini Jr. publica fotos em mansão de Madrid após possível visita de Virginia; veja

Vini Jr. deixa escapar detalhe que prova presença de Virginia Fonseca em sua casa

Virgínia Fonseca volta a Madrid e aparece em academia que seria na casa de Vini Jr.; compare

Virginia e Vini Jr: o que Astrologia tem a dizer sobre o possível casal?

Virginia fez uma viagem com os amigos para o mesmo país onde o atleta joga pelo Real Madrid, gerando diversas especulações dos seguidores dos dois nas redes sociais. Internautas apontaram que diversos ambientes em que a influenciadora registrou fotos através dos stories do Instagram, são idênticos a mansão de Vini Jr.

No entanto, agora, mais do que ambientes semelhantes, a própria Virginia fez um comentário nas fotos recentes publicadas pelo atleta, segundo a revista Marie Claire. Na publicação feita na tarde desta quinta-feira (25), Vini posa estiloso, como de costume, com diversas correntes no pescoço.

Apesar de não ser mais possível encontrar o comentário de Virginia na publicação, a revista conseguiu captar os prints da interação entre os dois. “NUUU”, escreveu a empresária em tom empolgante. Vini Jr respondeu com um emoji “safadinho” e um coração vermelho.

Interação entre Virginia e Vini Jr.
Interação entre Virginia e Vini Jr. Crédito: Reprodução | Instagram
Interação entre Virginia e Vini Jr.
Interação entre Virginia e Vini Jr. Crédito: Reprodução | Instagram

Virginia

Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia exibiu presentão nas redes por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia e o pai por Reprodução
Virgínia e o pai por Reprodução
Virgínia e o pai por Reprodução
Virginia e Zé Felipe se juntaram para celebrar mêsversário de Zé Leonardo por Reprodução/Instagram
Virginia e Zé Felipe se juntaram para celebrar mêsversário de Zé Leonardo por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca hospedada em apartamento da sócia em SP por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca hospedada em apartamento da sócia em SP por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia comanda atração no SBT por Lourival Ribeiro/SBT
Virgínia vai a show de Zé Felipe após anunciar separação por Reprodução
Virgínia vai a show de Zé Felipe após anunciar separação por Reprodução
Virgínia vai a show de Zé Felipe após anunciar separação por Reprodução
Virgínia por Reprodução
Virginia Fonseca na CPI das Bets por Lula Marques/Agência Brasil
Lucas Guedez visita filha de Virginia no hospital por Reprodução / Redes Sociais
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia é apontada como a substituta de Paolla liveira a por Reprodução/ Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução
Virginia Fonseca após passeio de bicicleta por Reprodução
Virginia Fonseca por Reprodução
1 de 43
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram

Ao ser questionada recentemente sobre sua relação com Vini Jr, a dona da WePink encheu o atleta de elogios. “O Vini é maravilhoso, quem conhece ele sabe, que é um menino exemplar, top”, declarou ao portal Metrópoles. Além disso, ao ser perguntada sobre a possível relação, Virginia disse que está solteira.

Apesar das declarações, os sinais indicam um possível affair entre os dois. Será que a suposta relação será assumida em algum momento? É o que os fãs aguardam, com esperanças nas redes sociais.

Leia mais

Imagem - Veja como tornar a amamentação mais fácil e saudável

Veja como tornar a amamentação mais fácil e saudável

Imagem - 3 ganhos que lideranças inclusivas proporcionam aos colaboradores

3 ganhos que lideranças inclusivas proporcionam aos colaboradores

Imagem - Almoço saudável: 4 receitas com salmão ricas em proteínas 

Almoço saudável: 4 receitas com salmão ricas em proteínas 

Mais recentes

Imagem - ‘Nascimento virginal’: crocodilo fêmea gerou filhote sozinha; entenda caso raro

‘Nascimento virginal’: crocodilo fêmea gerou filhote sozinha; entenda caso raro
Imagem - Enquete ‘A Fazenda 17’: Cenário indefinido revela participante mais rejeitada; confira parciais

Enquete ‘A Fazenda 17’: Cenário indefinido revela participante mais rejeitada; confira parciais
Imagem - Thais Carla retoma aulas de balé após perder mais de 50kg com cirurgia bariátrica

Thais Carla retoma aulas de balé após perder mais de 50kg com cirurgia bariátrica

MAIS LIDAS

Imagem - Abertas inscrições para concurso do Ministério Público com vagas de nível médio e superior
01

Abertas inscrições para concurso do Ministério Público com vagas de nível médio e superior

Imagem - Funcionária de escola é demitida por alimentar crianças que não tinham dinheiro para comer
02

Funcionária de escola é demitida por alimentar crianças que não tinham dinheiro para comer

Imagem - Mistério sobre morte de jovem em motel continua após laudo inconclusivo
03

Mistério sobre morte de jovem em motel continua após laudo inconclusivo

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 40 vagas e salários de até R$ 13 mil
04

Prefeitura abre concurso público com 40 vagas e salários de até R$ 13 mil