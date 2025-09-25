CONFIRA

Assumiram? Virginia deixa comentário em foto de Vini Jr, que responde com emoji safado; veja fotos

Influenciadora teria deixado comentário bem empolgado em publicação feita pelo jogador

Felipe Sena

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 19:28

Seguidores apontam possível relacionamento de Virginia e Vini Jr. Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Desde o final de julho deste ano, Vini Jr é apontado como possível affair de Virginia. Os dois, que já deram diversos indícios de um possível relacionamento, estavam no mesmo lugar recentemente: Madrid, na Espanha.

Virginia fez uma viagem com os amigos para o mesmo país onde o atleta joga pelo Real Madrid, gerando diversas especulações dos seguidores dos dois nas redes sociais. Internautas apontaram que diversos ambientes em que a influenciadora registrou fotos através dos stories do Instagram, são idênticos a mansão de Vini Jr.

No entanto, agora, mais do que ambientes semelhantes, a própria Virginia fez um comentário nas fotos recentes publicadas pelo atleta, segundo a revista Marie Claire. Na publicação feita na tarde desta quinta-feira (25), Vini posa estiloso, como de costume, com diversas correntes no pescoço.

Apesar de não ser mais possível encontrar o comentário de Virginia na publicação, a revista conseguiu captar os prints da interação entre os dois. “NUUU”, escreveu a empresária em tom empolgante. Vini Jr respondeu com um emoji “safadinho” e um coração vermelho.

Interação entre Virginia e Vini Jr. Crédito: Reprodução | Instagram

Interação entre Virginia e Vini Jr. Crédito: Reprodução | Instagram

Ao ser questionada recentemente sobre sua relação com Vini Jr, a dona da WePink encheu o atleta de elogios. “O Vini é maravilhoso, quem conhece ele sabe, que é um menino exemplar, top”, declarou ao portal Metrópoles. Além disso, ao ser perguntada sobre a possível relação, Virginia disse que está solteira.