TÁ ROLANDO?

Mães de Virginia Fonseca e Vini Jr. surgem juntas em meio a rumores de affair

Margareth Serrão publicou imagem em uma rede social na noite deste domingo (21)

Giuliana Mancini

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 09:32

Virginia e Vini Jr. sairam juntos de iate Crédito: Reprodução

Os rumores de affair de Virginia Fonseca e Vini Jr. estão cada vez maiores. Após a influenciadora aparecer na casa do jogador do Real Madrid na Espanha, foi a vez das mães dos dois surgirem juntas. Margareth Serrão postou uma foto ao lado de Fernanda Cristina na noite do domingo (21), e comentou sobre a "nova amizade" entre elas.

"Uma nova amizade. Bora beber uma amiga", escreveu a mãe de Virgínia em um story no Instagram. Margareth foi ao Rio de Janeiro para prestigiar a filha na coroação como rainha de bateria na quadra da Grande Rio, na noite do último sábado (20), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Ao colunista Lucas Pasin, do Metrópoles, Virginia comentou sobre Vini Jr. mas não confirmou - nem negou - o romance. "O Vini é maravilhoso. Ele é uma pessoa maravilhosa. Quem conhece sabe. Um menino exemplar, top… Ah… Eu estou indo passear", afirmou, mencionando as recentes idas a Madrid.