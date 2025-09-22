Mães de Virginia Fonseca e Vini Jr. surgem juntas em meio a rumores de affair

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 22 de setembro de 2025 às 09:32
Os rumores de affair de Virginia Fonseca e Vini Jr. estão cada vez maiores. Após a influenciadora aparecer na casa do jogador do Real Madrid na Espanha, foi a vez das mães dos dois surgirem juntas. Margareth Serrão postou uma foto ao lado de Fernanda Cristina na noite do domingo (21), e comentou sobre a "nova amizade" entre elas.
"Uma nova amizade. Bora beber uma amiga", escreveu a mãe de Virgínia em um story no Instagram. Margareth foi ao Rio de Janeiro para prestigiar a filha na coroação como rainha de bateria na quadra da Grande Rio, na noite do último sábado (20), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.
Virginia Fonseca e Vini Jr.
Ao colunista Lucas Pasin, do Metrópoles, Virginia comentou sobre Vini Jr. mas não confirmou - nem negou - o romance. "O Vini é maravilhoso. Ele é uma pessoa maravilhosa. Quem conhece sabe. Um menino exemplar, top… Ah… Eu estou indo passear", afirmou, mencionando as recentes idas a Madrid.
Em um mês, Virginia viajou duas vezes para Madrid, na Espanha, onde Vini Jr. mora por defender o time do Real Madrid. Em uma delas, os dois foram flagrados em um passeio de lancha. Na segunda visita à capital espanhola, a influenciadora esteve na casa do atleta.