Morre filha de 16 anos de modelo Schynaider Moura após parada cardíaca

Anne-Marie, primogênita da modelo com o empresário Mário Bernardo Garnero, morreu na madrugada deste domingo (21)

Giuliana Mancini

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 09:08

Modelo Schynaider Moura ao lado da filha, Anne-Maria Garnero, de 16 anos Crédito: Reprodução

Anne-Marie Garnero, filha mais velha da modelo Schynaider Moura, morreu aos 16 anos, na madrugada deste domingo (21), após sofrer uma parada cardíaca. A morte foi confirmada pelo tio da jovem, Alvaro Garnero, que postou: "Annie. Agora é estrela que guia e protege a nossa família".

A jovem havia passado por um transplante cardíaco há cerca de três anos, em junho de 2022, por conta da cardiomiopatia dilatada. A condição aumenta excessivamente o tamanho do coração, sobretudo do ventrículo esquerdo, impedindo o bombeamento de sangue suficiente para atender às necessidades do corpo.

Além de Anne Marie, Schynaider, que é ex-namorada do apresentador João Silva, filho mais velho de Faustão, também é mãe de Elle Marie e Gioe Marie. Em junho, a modelo celebrou os três anos do transplante de Anne-Marie com um post no Instagram, reforçando a importância da doação de órgãos.

"Hoje completamos 3 anos do transplante cardíaco da Anne. E sendo sincera, estou aqui debatendo comigo mesma se deveria ou não compartilhar esse vídeo com vocês, que gravamos dois anos atrás, e depois de relembrar tudo, estou aqui emocionada. Lembro que, na época, eu sentia vontade de expor sim — não por exposição em si, mas para aumentar a consciência sobre a importância da doação de órgãos. Porque essa atitude salva vidas", escreveu Schynaider na época.

"Hoje decidi postar por dois motivos: 1. Porque vivo um milagre todos os dias da minha vida. Ver minha filha viva, superando suas próprias limitações com leveza e coragem, me ensina diariamente que os pequenos detalhes são os mais preciosos. Hoje faz 3 anos do transplante 22/06/2022; 2. Porque doar órgãos salva vidas. E quero dividir isso com vocês porque ela é a prova viva de que a decisão generosa de uma família pode mudar completamente a história de outra", completou.

"A espera na fila por um transplante é angustiante, dias e dias de ansiedade sem fim. E hoje, só posso agradecer a Deus por tudo o que vivemos e pelas bênçãos que continuamos a viver. Minha forma de enxergar o mundo mudou profundamente depois dessa experiência. Nada é mais importante do que a saúde. Nada é mais importante do que nossos filhos, e nossa família", afirmou.

Schynaider ainda se declarou à filha na ocasião. "Anne, não tenho palavras para expressar o quanto sou a mãe mais feliz do mundo por ter vivido, com você, as experiências mais profundas e intensas da minha vida. Obrigada por tanto. Obrigada por me ensinar todos os dias, por me manter com os pés no chão, por ser essa menina guerreira, iluminada, cheia de vida. Você é o meu mundo. E o mundo é seu, filha… Então vai e vive! Obrigada, do fundo do coração, à família da doadora — que mesmo sem sabermos quem são, tomaram a decisão mais generosa e transformadora da vida deles. Obrigada também a toda a equipe médica que dedica a vida à vida dos outros. E obrigada, meu Deus, pelo milagre da vida", concluiu.