Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Libra começa sua temporada e promete mudanças intensas no amor e na vida pessoal

Regido por Vênus, Libra chega para despertar conexões, revelar talentos e desafiar a indecisão

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 08:54

Libra
Libra Crédito: Shutterstock/Reprodução

A entrada do Sol em Libra começa nesta segunda-feira, 22 de setembro, às 15h20, inaugurando a temporada do signo da balança justamente com o equinócio de primavera no hemisfério sul, quando dia e noite têm a mesma duração. Nada mais simbólico para o signo que representa a busca pelo equilíbrio.

Regido por Vênus, planeta da beleza e do desejo, Libra traz charme, magnetismo e um talento especial para transformar tudo em algo mais harmônico. Esse é o único signo do zodíaco representado por um objeto: a balança, símbolo de justiça, equanimidade e neutralidade.

Famosos do signo de Libra

Rodrigo Faro (20 de outubro) por Reprodução
Cláudia Abreu (12 de outubro) por Reprodução / TV Globo
Fernanda Montenegro (16 de outubro) por Reprodução
Miguel Falabella (10 de outubro) por Reprodução/Instagram
Will Smith (25 de setembro) por Jas Davis/Instagram
Evaristo Costa (30 de setembro) por Reprodução
André Marques (24 de setembro) por Reprodução
Klara Castanho (6 de outubro) por Reprodução/TV Globo
Patrícia Poeta (19 de outubro) por Reprodução/Instagram
Rodrigo Lombardi (15 de outubro) por Reprodução
Vitória Strada (12 de outubro) por Divulgação
Kim Kardashian (21 de outubro) por divulgação
Cleo Pires (2 de outubro) por Reprodução/Instagram
Zac Efron (18 de outubro) por Divulgação
Scheila Carvalho (24 de setembro) por Reprodução
Patricia Abravanel (4 de outubro) por Gabriel Cardoso/SBT
1 de 16
Rodrigo Faro (20 de outubro) por Reprodução

Segundo a astróloga Ailen Partesano ao Clarín, "esse detalhe nos dá uma pista sobre o dom de Libra: sua capacidade de observar diferentes lados e ponderar cada aspecto sem perder a medida".

"Este signo fala sobre nos abrirmos à presença do outro e nos deixarmos atravessar pelo diálogo e pela convivência. Os vínculos funcionam como espelhos que refletem tanto talentos quanto medos, e nesse reflexo surgem sementes de crescimento", completou a astróloga.

O poder de Vênus

Quem é de Libra carrega uma sensibilidade única, capaz de enxergar como cores, formas e até pessoas se completam. É o signo que valoriza a beleza nas pequenas coisas e mostra que tudo ganha sentido quando está conectado.

O desafio da balança

Diplomático por natureza, Libra é mestre em reconciliar diferenças e trazer paz em momentos de tensão. Mas sua vontade de agradar e evitar conflitos pode atrasar decisões importantes. A grande lição do signo? Entender que escolher também faz parte do equilíbrio.

Como signo cardinal, Libra não nasceu para ficar parado na dúvida: depois de ponderar, encontra o ponto certo e segue em frente, abrindo caminho para novas fases e oportunidades.

Leia mais

Imagem - Nicole Bahls rouba a cena e ameaça liderança de Manu Bahtidão na 'Dança dos Famosos': confira ranking

Nicole Bahls rouba a cena e ameaça liderança de Manu Bahtidão na 'Dança dos Famosos': confira ranking

Imagem - Rumores de romance provocam climão entre peões de ‘A Fazenda 17’

Rumores de romance provocam climão entre peões de ‘A Fazenda 17’

Imagem - Donatella Versace surge com 'novo rosto' e gera polêmica; confira antes e depois

Donatella Versace surge com 'novo rosto' e gera polêmica; confira antes e depois

Tags:

Signo Libra Signos

Mais recentes

Imagem - Já pensou em engravidar de 9 bebês de vez? Conheça a história da mãe que desafiou a medicina

Já pensou em engravidar de 9 bebês de vez? Conheça a história da mãe que desafiou a medicina
Imagem - Famosos foram às ruas em protestos contra PEC da Blindagem; veja fotos

Famosos foram às ruas em protestos contra PEC da Blindagem; veja fotos
Imagem - Confira quem venceu a primeira Prova de Fogo de ‘A Fazenda 17’ e os quatro peões que foram para a Baia

Confira quem venceu a primeira Prova de Fogo de ‘A Fazenda 17’ e os quatro peões que foram para a Baia

MAIS LIDAS

Imagem - Anjo da Guarda anuncia ciclo de força, despedida e coragem para 3 signos nesta segunda, 22 de setembro
01

Anjo da Guarda anuncia ciclo de força, despedida e coragem para 3 signos nesta segunda, 22 de setembro

Imagem - Supermercado estrangeiro abrirá 50 lojas no Brasil e promete desbancar preço dos atacados
02

Supermercado estrangeiro abrirá 50 lojas no Brasil e promete desbancar preço dos atacados

Imagem - Esposa de serial killer baiano diz que ele falava sobre 'carregar peso de almas' e 'arrastar corpos'
03

Esposa de serial killer baiano diz que ele falava sobre 'carregar peso de almas' e 'arrastar corpos'

Imagem - Concursos públicos têm mais de 500 vagas com salários de até R$ 37,7 mil
04

Concursos públicos têm mais de 500 vagas com salários de até R$ 37,7 mil