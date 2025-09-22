ASTROLOGIA

Libra começa sua temporada e promete mudanças intensas no amor e na vida pessoal

Regido por Vênus, Libra chega para despertar conexões, revelar talentos e desafiar a indecisão

Giuliana Mancini

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 08:54

Libra Crédito: Shutterstock/Reprodução

A entrada do Sol em Libra começa nesta segunda-feira, 22 de setembro, às 15h20, inaugurando a temporada do signo da balança justamente com o equinócio de primavera no hemisfério sul, quando dia e noite têm a mesma duração. Nada mais simbólico para o signo que representa a busca pelo equilíbrio.

Regido por Vênus, planeta da beleza e do desejo, Libra traz charme, magnetismo e um talento especial para transformar tudo em algo mais harmônico. Esse é o único signo do zodíaco representado por um objeto: a balança, símbolo de justiça, equanimidade e neutralidade.

Segundo a astróloga Ailen Partesano ao Clarín, "esse detalhe nos dá uma pista sobre o dom de Libra: sua capacidade de observar diferentes lados e ponderar cada aspecto sem perder a medida".

"Este signo fala sobre nos abrirmos à presença do outro e nos deixarmos atravessar pelo diálogo e pela convivência. Os vínculos funcionam como espelhos que refletem tanto talentos quanto medos, e nesse reflexo surgem sementes de crescimento", completou a astróloga.

O poder de Vênus

Quem é de Libra carrega uma sensibilidade única, capaz de enxergar como cores, formas e até pessoas se completam. É o signo que valoriza a beleza nas pequenas coisas e mostra que tudo ganha sentido quando está conectado.

O desafio da balança

Diplomático por natureza, Libra é mestre em reconciliar diferenças e trazer paz em momentos de tensão. Mas sua vontade de agradar e evitar conflitos pode atrasar decisões importantes. A grande lição do signo? Entender que escolher também faz parte do equilíbrio.