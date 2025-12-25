'JOIA'

Quem era Isabelle Marciniak, ginasta brasileira que morreu aos 18 anos

Campeã brasileira de ginástica rítmica tratava um um linfoma de Hodgkin, um tipo de câncer no sistema linfático

Elis Freire

Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 19:33

Isabelle Marciniak Crédito: Reprodução

A morte de Isabelle Marciniak, aos 18 anos, comoveu o Esporte e os brasileiros nesta quarta-feira (24). A notícia foi confirmado por meio de comunicado da Federação Paraense de Ginástica. A atleta enfrentava um linfoma de Hodgkin e teve a trajetória interrompida de forma precoce, por complicações da doença grave que afeta o sistema linfático. Mas, quem era Isabelle?

Natural de Araucária, no Paraná, a ginasta era apontada como uma das grandes promessas da ginástica rítmica nacional. Considerada uma “joia” da modalidade, ela precisou se afastar dos treinos e das competições para se dedicar ao tratamento nos últimos meses, mas mantinha, ainda assim, o vínculo com o esporte que marcou sua vida desde a infância.

O talento apareceu cedo. Em 2021, aos 14 anos, Isabelle conquistou o Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica Ilona Peuker, disputado em Florianópolis, resultado que a colocou em evidência no cenário nacional e reforçou as expectativas em torno de sua carreira.