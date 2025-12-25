Quem era Isabelle Marciniak, ginasta brasileira que morreu aos 18 anos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 19:33
A morte de Isabelle Marciniak, aos 18 anos, comoveu o Esporte e os brasileiros nesta quarta-feira (24). A notícia foi confirmado por meio de comunicado da Federação Paraense de Ginástica. A atleta enfrentava um linfoma de Hodgkin e teve a trajetória interrompida de forma precoce, por complicações da doença grave que afeta o sistema linfático. Mas, quem era Isabelle?
Natural de Araucária, no Paraná, a ginasta era apontada como uma das grandes promessas da ginástica rítmica nacional. Considerada uma “joia” da modalidade, ela precisou se afastar dos treinos e das competições para se dedicar ao tratamento nos últimos meses, mas mantinha, ainda assim, o vínculo com o esporte que marcou sua vida desde a infância.
Ginasta Isabelle Marciniak morreu aos 18 anos
O talento apareceu cedo. Em 2021, aos 14 anos, Isabelle conquistou o Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica Ilona Peuker, disputado em Florianópolis, resultado que a colocou em evidência no cenário nacional e reforçou as expectativas em torno de sua carreira.
Federações, clubes, treinadores e atletas lamentaram a perda e destacaram não apenas as conquistas de Isabelle, mas também sua dedicação, disciplina e força diante da doença. As homenagens ressaltam o legado deixado pela ginasta, que passou a ser lembrada como símbolo de talento e coragem dentro da modalidade.