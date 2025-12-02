Acesse sua conta
Após rumores de affair de Flavia Saraiva e Léo Pereira, ex da ginasta curte foto de Karoline Lima

Medalhista olímpica teria sido vista deixando festa com jogador do Flamengo

  Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 10:38

Flavia Saraiva com Tulinho; e Karoline Lima com Léo Pereira
Flavia Saraiva com Tulinho; e Karoline Lima com Léo Pereira

Os rumores envolvendo um suposto affair de Flavia Saraiva e Léo Pereira ganharam novos desdobramentos. Após o perfil Daily do Garotinho publicar que a ginasta e o jogador do Flamengo teriam sido vistos deixando uma festa juntos, Tulinho Maravilha, ex-namorado da medalhista olímpica, movimentou as redes sociais ao curtir fotos de Karoline Lima, ex do zagueiro rubro-negro.

De acordo com o Daily do Garotinho, Léo Pereira teria sido visto deixando uma festa, entre a noite do último domingo (30) e a madrugada desta segunda-feira (1º), na companhia da ginasta Flávia Saraiva. O evento foi promovido pelo meia-atacante Jorge Carrascal em comemoração pelo título da Libertadores do Flamengo, conquistado no último sábado (29).

A movimentação chamou a atenção pois Léo, até então, estava envolvido em rumores de reaproximação com Karoline Lima, sua ex-namorada. No dia 16 de novembro, eles foram vistos almoçando juntos no quiosque Reserva 11, no Rio de Janeiro. Os dois estavam juntos há cerca de dois anos e terminaram o relacionamento em setembro passado.

Já Flavia costuma a ser discreta sobre a vida pessoal. Mas, em setembro passado, ela foi ao The Town acompanhada do influenciador digital Tulinho, filho do ex-jogador de futebol brasileiro Túlio Maravilha. Os dois já tinham surgido abraçados em cliques nas redes sociais, e o influencer chegou a mandar um emoji de coração em uma foto da ginasta. Na época, foi confirmado que os dois estavam namorando.

Famosos Karoline Lima E léo Pereira Tulinho léo Pereira Karoline Lima Flavia Saraiva Tulinho Maravilha

