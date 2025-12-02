Quanto custa se hospedar no hotel luxuoso escolhido por Franciny Ehlke em Dubai

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 10:17
Franciny Ehlke e o marido, Tony Maleh, estão em Dubai acompanhando uma viagem de negócios, e escolheram se hospedar no luxuoso Atlantis The Royal, um dos hotéis mais desejados dos Emirados Árabes.
O casal está na suíte Sky Pool Villa, uma das mais exclusivas do complexo. A influenciadora compartilhou detalhes da experiência, que inclui um terraço amplo com vista para o mar Arábico, piscina privativa e espaço para refeições ao ar livre. A acomodação tem 118 m² de área interna e pode chegar a 168 m² considerando toda a área externa. Uma diária nesse quarto no primeiro final de semana de janeiro custa R$ 52 mil.
Hotel Atlantis the Royal
A suíte também conta com vários ambientes, como sala de estar, cozinha equipada, área de trabalho e até um banheiro de visitas. Hóspedes dessa categoria têm direito a um mordomo disponível 24 horas.
Franciny Ehlke em Dubai
Nos stories, Franciny mostrou mimos exclusivos oferecidos pelo hotel: uma caixa com sete mini travesseiros para que o visitante escolha seu favorito, produtos de cabelo e pele da Hermès e até um kit dourado com escovas de dente, pentes e lâmina de barbear.