CABELOS NOVOS

Rafa Justus adota estilo 'mulherão' e novo visual impressiona seguidores

Rafaella Justus mostra transformação no cabelo com tom mais quente e ondas volumosas

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 5 de março de 2026 às 15:29

Rafa Justus Crédito: Reprodução

Rafaella Justus, de 16 anos, surpreendeu seus seguidores ao mostrar a mudança no seu visual na noite desta quarta-feira (4). Filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, a jovem apareceu nas redes sociais com os cabelos em um tom mais quente e com ondas volumosas.

A transformação foi feita pelo hairstylist Romeu Felipe, conhecido por atender diversas celebridades. Naturalmente loira, Rafaella decidiu alterar a tonalidade dos fios e também deixou o cabelo liso de lado para apostar em um penteado ondulado.

Rafaela Justus 1 de 7

Nas redes sociais, a influenciadora comemorou o resultado da mudança. “Você vai sentir saudades do meu cabelo... Sem palavras para essa transformação”, escreveu, recebendo uma série de elogios de seguidores.

Antes de mostrar o resultado final, Rafaella já havia despertado a curiosidade dos fãs ao publicar que estava “indo ali aprontar um pouquinho no cabelo”.

Com quase três milhões de seguidores no Instagram, a adolescente tem investido cada vez mais na carreira como influenciadora digital. Em entrevista recente, ela contou que sempre teve familiaridade com as câmeras.

“Eu sempre fui muito acostumada às câmeras. Quando criança, eu chegava nas festas, posava para fotos e mandava beijo. Era uma questão de costume mesmo, desde sempre eu estava meio que na mídia, mas agora realmente estou escolhendo esse caminho”, afirmou.

Rafaella também destacou o apoio dos pais na gestão de sua presença nas redes sociais. Segundo ela, no início costumava mostrar as publicações ao pai antes de postar.

“No começo, principalmente no Tik Tok, antes de eu postar alguma coisa, eu enviava para o meu pai. Sempre tive uma mente mais aberta para lidar com as críticas, mas a partir de um certo momento, criei uma certa responsabilidade de controlar o que eu posto”, explicou.

Mesmo com mais autonomia, a influenciadora diz que ainda conta com a supervisão dos pais. “Minha conta ainda é monitorada, e meus pais estão sempre ali para me ajudar. Ter esse apoio constante é muito importante.”