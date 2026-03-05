TV

O que aconteceu com Marciele? Equipe revela motivo do mal-estar no BBB 26 e faz apelo

Equipe da participante afirma que episódio foi provocado por forte crise de ansiedade após tensão no jogo

Fernanda Varela

Publicado em 5 de março de 2026 às 15:08

Marciele Crédito: Reprodução

A madrugada desta quinta-feira (5) foi marcada por preocupação dentro do BBB 26. A participante Marciele precisou de atendimento médico após passar mal durante a festa do líder, que celebrava a liderança de Samira.

O episódio aconteceu pouco depois da volta de Breno e Juliano para a casa. Breno havia retornado do Quarto Secreto com informações externas sobre o jogo, o que aumentou a tensão entre os confinados. Em determinado momento da festa, Marciele chegou a comentar que “precisaria ficar bêbada” para conseguir dormir, demonstrando estar abalada com a situação.

Imagens exibidas no pay-per-view mostram que a sister já aparentava estar emocionalmente fragilizada ao longo da noite. Durante a festa, ela foi vista abraçando Breno e demonstrando comportamento alterado. Jordana tentou acalmá-la ao perceber que algo não estava bem.

Com a ajuda de outros participantes, entre eles Gabriela e Jonas, Marciele foi levada primeiro para o banho e depois para o quarto. Em alguns momentos, ela aparentava desorientação e precisou de apoio para caminhar.

Jonas chegou a relatar que a sister apertou seu braço com força, o que fez os colegas perceberem que a situação poderia ir além do consumo de bebida. Gabriela levantou a hipótese de que Marciele estivesse enfrentando uma crise de ansiedade.

Diante do quadro, a produção do reality acionou a equipe médica e levou a participante ao confessionário para avaliação. Após o atendimento, ela retornou para a casa e conseguiu descansar. “Desculpa, gente. Achei que fosse morrer”, disse Marciele. Jonas respondeu: “Você sabe que é forte, os médicos te liberaram. Não precisa se desculpar”. Jordana também tentou tranquilizá-la e afirmou que ela estava em um ambiente seguro.

Pouco depois do episódio, a equipe responsável pelas redes sociais de Marciele se pronunciou e confirmou que a sister teve uma forte crise de ansiedade. Segundo a nota, ela já vinha demonstrando fragilidade emocional por causa da pressão do confinamento.

O comunicado também afirma que, fora do programa, Marciele costuma lidar com seus sentimentos de forma reservada e carrega grande responsabilidade familiar. A equipe pediu compreensão do público e agradeceu aos colegas que ajudaram a participante dentro da casa.

Após o ocorrido, Gabriela comentou com outros participantes que aquela não teria sido a primeira crise emocional de Marciele no programa. “Não tem a ver com bebida, gente. Essa crise foi emocional. A Marci já não estava bem. Ela aguenta as coisas fechadas, vai guardando tudo para ela, e o emocional agiu dessa maneira. Outro dia, ela teve uma crise horrorosa ali sozinha”, relatou.

O momento delicado também aconteceu em meio a tensões recentes no jogo, principalmente envolvendo Breno. Antes de ele ir para o falso paredão, os dois tiveram um embate durante a dinâmica do Sincerão. Na ocasião, Marciele disse: “Você deve estar vivendo em outro mundo. Está ficando louco, Breno. Você querer se fazer de vítima para a casa inteira eu até aceito”.