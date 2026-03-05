SAÚDE

Cansaço e sono no meio da tarde? Entenda por que isso acontece e como recuperar a energia

Queda de disposição após o almoço pode estar ligada ao relógio biológico, à alimentação e à qualidade do sono

Fernanda Varela

Publicado em 5 de março de 2026 às 13:15

Cansaço físico e emocional recorrente, irritabilidade, insônia, dor de cabeça, tontura, falta de apetite e falta de ar devem ser avaliados Crédito: Shutterstock

Aquela sensação de sono, bocejos e dificuldade de concentração no meio da tarde é mais comum do que parece. Muitas pessoas associam esse cansaço à preguiça ou falta de motivação, mas a explicação pode estar no funcionamento natural do organismo, especialmente no chamado ciclo circadiano.

Esse relógio biológico interno regula diversas funções do corpo, como sono, temperatura corporal, fome e níveis de alerta. O sistema é controlado por uma região do cérebro chamada núcleo supraquiasmático, no hipotálamo, que responde a estímulos como luz, alimentação e produção hormonal.

Segundo a pesquisadora Vânia D’Almeida, professora da área de medicina e biologia do sono da Universidade Federal de São Paulo e integrante do Instituto do Sono, o corpo apresenta uma queda natural de alerta após o meio-dia.

“O organismo tem uma queda fisiológica de alerta depois do meio-dia, o que pode levar à sonolência. Esse processo é ainda mais acentuado em pessoas que não dormem bem à noite”, explica.

Qualidade do sono influencia diretamente

Dormir mal é um dos principais fatores que intensificam o cansaço durante o dia. A média recomendada de sono para adultos gira em torno de sete horas por noite, mas esse número pode variar de pessoa para pessoa.

Durante a madrugada, o corpo produz melatonina, hormônio responsável por preparar o organismo para o descanso. A exposição excessiva à luz artificial, especialmente de celulares, computadores e televisões, pode reduzir a produção dessa substância e prejudicar o ritmo natural do sono.

Além disso, dormir e acordar em horários muito diferentes a cada dia também interfere no funcionamento do relógio biológico, aumentando a sonolência ao longo do dia.

Alimentação também interfere na energia

O que se come ao longo do dia também influencia diretamente na disposição. De acordo com o nutrólogo Daniel Magnoni, refeições muito pesadas podem aumentar a sensação de fadiga.

Alimentos gordurosos ou muito calóricos exigem mais energia do organismo para serem digeridos, o que pode intensificar a sonolência após o almoço. Por isso, especialistas recomendam refeições equilibradas e lanches leves durante a tarde.

Frutas, legumes, verduras, queijos e sucos naturais são opções que ajudam a manter níveis de energia mais estáveis, além de garantir hidratação adequada.

Quando a sonolência pode ser um sinal de alerta

Em alguns casos, o cansaço constante durante o dia pode indicar distúrbios do sono. Uma das formas de avaliar esse quadro é por meio da Escala de Sonolência de Epworth, questionário utilizado por especialistas para medir a probabilidade de uma pessoa cochilar em diferentes situações do cotidiano.

Se os resultados indicarem sonolência excessiva, o ideal é procurar um médico para investigar condições como insônia ou apneia do sono, que muitas vezes passam despercebidas.

Como ter mais energia ao longo do dia

Alguns hábitos simples ajudam a reduzir o cansaço e melhorar a disposição:

-manter horários regulares para dormir e acordar

-evitar luz intensa de telas eletrônicas à noite

-priorizar refeições leves e equilibradas

-beber água ao longo do dia

-fazer cochilos curtos, de até 20 ou 40 minutos após o almoço