Cansaço e sono no meio da tarde? Entenda por que isso acontece e como recuperar a energia

Fernanda Varela
Publicado em 5 de março de 2026 às 13:15
Aquela sensação de sono, bocejos e dificuldade de concentração no meio da tarde é mais comum do que parece. Muitas pessoas associam esse cansaço à preguiça ou falta de motivação, mas a explicação pode estar no funcionamento natural do organismo, especialmente no chamado ciclo circadiano.
Esse relógio biológico interno regula diversas funções do corpo, como sono, temperatura corporal, fome e níveis de alerta. O sistema é controlado por uma região do cérebro chamada núcleo supraquiasmático, no hipotálamo, que responde a estímulos como luz, alimentação e produção hormonal.
Segundo a pesquisadora Vânia D’Almeida, professora da área de medicina e biologia do sono da Universidade Federal de São Paulo e integrante do Instituto do Sono, o corpo apresenta uma queda natural de alerta após o meio-dia.
“O organismo tem uma queda fisiológica de alerta depois do meio-dia, o que pode levar à sonolência. Esse processo é ainda mais acentuado em pessoas que não dormem bem à noite”, explica.
Qualidade do sono influencia diretamente
Dormir mal é um dos principais fatores que intensificam o cansaço durante o dia. A média recomendada de sono para adultos gira em torno de sete horas por noite, mas esse número pode variar de pessoa para pessoa.
Durante a madrugada, o corpo produz melatonina, hormônio responsável por preparar o organismo para o descanso. A exposição excessiva à luz artificial, especialmente de celulares, computadores e televisões, pode reduzir a produção dessa substância e prejudicar o ritmo natural do sono.
Além disso, dormir e acordar em horários muito diferentes a cada dia também interfere no funcionamento do relógio biológico, aumentando a sonolência ao longo do dia.
Alimentação também interfere na energia
O que se come ao longo do dia também influencia diretamente na disposição. De acordo com o nutrólogo Daniel Magnoni, refeições muito pesadas podem aumentar a sensação de fadiga.
Alimentos gordurosos ou muito calóricos exigem mais energia do organismo para serem digeridos, o que pode intensificar a sonolência após o almoço. Por isso, especialistas recomendam refeições equilibradas e lanches leves durante a tarde.
Frutas, legumes, verduras, queijos e sucos naturais são opções que ajudam a manter níveis de energia mais estáveis, além de garantir hidratação adequada.
Quando a sonolência pode ser um sinal de alerta
Em alguns casos, o cansaço constante durante o dia pode indicar distúrbios do sono. Uma das formas de avaliar esse quadro é por meio da Escala de Sonolência de Epworth, questionário utilizado por especialistas para medir a probabilidade de uma pessoa cochilar em diferentes situações do cotidiano.
Se os resultados indicarem sonolência excessiva, o ideal é procurar um médico para investigar condições como insônia ou apneia do sono, que muitas vezes passam despercebidas.
Como ter mais energia ao longo do dia
Alguns hábitos simples ajudam a reduzir o cansaço e melhorar a disposição:
-manter horários regulares para dormir e acordar
-evitar luz intensa de telas eletrônicas à noite
-priorizar refeições leves e equilibradas
-beber água ao longo do dia
-fazer cochilos curtos, de até 20 ou 40 minutos após o almoço
Caso a falta de energia persista mesmo com mudanças na rotina, a recomendação é buscar avaliação médica para identificar possíveis alterações hormonais ou distúrbios do sono que possam estar afetando a qualidade de vida.