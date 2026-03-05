PAGUE O ALUGUEL

Disputa por mofo em imóvel termina na Justiça e proprietário acaba condenado a pagar aluguel a inquilino

Decisão judicial reforça que proprietários são responsáveis por umidade mesmo se o inquilino for negligente

Agência Correio

Publicado em 5 de março de 2026 às 13:27

Saiba por que a justiça está obrigando locadores a indenizar moradores em casos de imóveis inabitáveis por mofo Crédito: Freepik

Inquilinos que enfrentam problemas graves de umidade em imóveis alugados receberam um respaldo jurídico fundamental. Uma decisão judicial recente confirmou que o proprietário é sempre o responsável legal por manter a habitação em condições dignas e seguras.

O caso analisado envolveu uma moradora que viveu em condições precárias por quase dez anos. Mesmo com argumentos de que ela teria dificultado as reformas, os magistrados decidiram que a obrigação de reparo do locador é absoluta e inegociável.

A legislação estabelece que o dono do imóvel deve garantir moradia adequada, resolvendo vazamentos e melhorando a ventilação. Ignorar essas falhas pode resultar em processos judiciais, multas pesadas e a obrigação de devolver valores recebidos.

Decisão severa contra proprietários

O Tribunal de Cassação analisou o caso de uma inquilina que vivia em uma casa com muita umidade. Ela solicitou perícia técnica após anos de problemas, comprovando que a residência estava em situação precária de moradia.

Inicialmente, o Tribunal de Apelação de Amiens deu razão aos donos do imóvel. Os magistrados entenderam que a moradora havia desencorajado os reparos e não enviou notificações formais sobre as falhas estruturais.

Proteção legal ao inquilino

Entretanto, o cenário mudou radicalmente em junho de 2024. A corte anulou a decisão anterior e estabeleceu que apenas um evento de força maior isenta o senhorio de suas obrigações legais de manutenção.

Segundo os juízes, é irrelevante se a inquilina foi parcialmente culpada pela umidade. O proprietário deve garantir o isolamento de paredes e pisos, além de melhorar a ventilação, independentemente do comportamento do morador.

Riscos de indenizações e multas

Além disso, a justiça condenou os donos a reembolsar os valores de aluguel já pagos. A decisão serve de alerta para quem aluga imóveis: o respeito às normas de habitação é obrigatório e evita condenações financeiras pesadas.