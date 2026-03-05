Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Disputa por mofo em imóvel termina na Justiça e proprietário acaba condenado a pagar aluguel a inquilino

Decisão judicial reforça que proprietários são responsáveis por umidade mesmo se o inquilino for negligente

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 5 de março de 2026 às 13:27

Saiba por que a justiça está obrigando locadores a indenizar moradores em casos de imóveis inabitáveis por mofo Crédito: Freepik

Inquilinos que enfrentam problemas graves de umidade em imóveis alugados receberam um respaldo jurídico fundamental. Uma decisão judicial recente confirmou que o proprietário é sempre o responsável legal por manter a habitação em condições dignas e seguras.

O caso analisado envolveu uma moradora que viveu em condições precárias por quase dez anos. Mesmo com argumentos de que ela teria dificultado as reformas, os magistrados decidiram que a obrigação de reparo do locador é absoluta e inegociável.

A legislação estabelece que o dono do imóvel deve garantir moradia adequada, resolvendo vazamentos e melhorando a ventilação. Ignorar essas falhas pode resultar em processos judiciais, multas pesadas e a obrigação de devolver valores recebidos.

Como resolver mofo e umidade

Mofo e umidade são problemas comuns nas casas mas podem ser resolvidos por Shutterstock
Mofo e umidade são problemas comuns nas casas mas podem ser resolvidos por Shutterstock
Mofo e umidade são problemas comuns nas casas mas podem ser resolvidos por Shutterstock
Mofo e umidade são problemas comuns nas casas mas podem ser resolvidos por Shutterstock
Mofo e umidade são problemas comuns nas casas mas podem ser resolvidos por Shutterstock
Mofo e umidade são problemas comuns nas casas mas podem ser resolvidos por Shutterstock
1 de 6
Mofo e umidade são problemas comuns nas casas mas podem ser resolvidos por Shutterstock

Decisão severa contra proprietários

O Tribunal de Cassação analisou o caso de uma inquilina que vivia em uma casa com muita umidade. Ela solicitou perícia técnica após anos de problemas, comprovando que a residência estava em situação precária de moradia.

Inicialmente, o Tribunal de Apelação de Amiens deu razão aos donos do imóvel. Os magistrados entenderam que a moradora havia desencorajado os reparos e não enviou notificações formais sobre as falhas estruturais.

Proteção legal ao inquilino

Entretanto, o cenário mudou radicalmente em junho de 2024. A corte anulou a decisão anterior e estabeleceu que apenas um evento de força maior isenta o senhorio de suas obrigações legais de manutenção.

Segundo os juízes, é irrelevante se a inquilina foi parcialmente culpada pela umidade. O proprietário deve garantir o isolamento de paredes e pisos, além de melhorar a ventilação, independentemente do comportamento do morador.

Riscos de indenizações e multas

Além disso, a justiça condenou os donos a reembolsar os valores de aluguel já pagos. A decisão serve de alerta para quem aluga imóveis: o respeito às normas de habitação é obrigatório e evita condenações financeiras pesadas.

Os locadores devem agir rápido ao notar sinais de mofo ou infiltração. Ignorar esses problemas pode resultar em processos por danos morais e materiais, além da obrigação de realizar reformas estruturais muito caras.

Leia mais

Imagem - Cantor do Backstreet Boys processa aposentada por frequentar praia em frente à sua mansão de R$ 20 milhões

Cantor do Backstreet Boys processa aposentada por frequentar praia em frente à sua mansão de R$ 20 milhões

Imagem - Primeiras 'bat cavernas' descobertas no Brasil guardam milhares de morcegos

Primeiras 'bat cavernas' descobertas no Brasil guardam milhares de morcegos

Imagem - Detalhe inesperado: ciência alerta para novo invasor de 100 kg no Pantanal

Detalhe inesperado: ciência alerta para novo invasor de 100 kg no Pantanal

Mais recentes

Imagem - Duas habilidades comuns podem reduzir risco de desenvolver Alzheimer se forem treinadas

Duas habilidades comuns podem reduzir risco de desenvolver Alzheimer se forem treinadas
Imagem - Quanto custa o Pomo de Ouro? Itens originais de 'Harry Potter' são leiloados; confira

Quanto custa o Pomo de Ouro? Itens originais de 'Harry Potter' são leiloados; confira
Imagem - VÍDEO: Homem vira 'buquê gigante' em ideia inusitada pelo Dia da Mulher e viraliza

VÍDEO: Homem vira 'buquê gigante' em ideia inusitada pelo Dia da Mulher e viraliza

MAIS LIDAS

Imagem - Anjo da Guarda envia recado para 3 signos nesta quinta (5 de março): chegou a hora de mudar o que já não funciona
01

Anjo da Guarda envia recado para 3 signos nesta quinta (5 de março): chegou a hora de mudar o que já não funciona

Imagem - Como é a mansão de Marcos Palmeira, maior que o Projac e que tem até fábrica de chocolates e queijos
02

Como é a mansão de Marcos Palmeira, maior que o Projac e que tem até fábrica de chocolates e queijos

Imagem - Prefeitura abre inscrições para concurso público com 471 vagas e salários de até R$ 4,6 mil
03

Prefeitura abre inscrições para concurso público com 471 vagas e salários de até R$ 4,6 mil

Imagem - Capitão do Vitória na campanha de acesso à Série B é anunciado por time da Série D
04

Capitão do Vitória na campanha de acesso à Série B é anunciado por time da Série D