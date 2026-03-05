DE VOLTA

Ivete Sangalo fará show exclusivo para hóspedes em resort na Praia do Forte

Apresentação da cantora acontece em junho durante o feriado de Corpus Christi e integra pacote especial de hospedagem

Fernanda Varela

Publicado em 5 de março de 2026 às 12:51

Ivete Sangalo Crédito: Reprodução/Instagram @rafamattei

A cantora Ivete Sangalo será a atração principal de um show exclusivo para hóspedes do Tivoli Ecoresort Praia do Forte, localizado na Praia do Forte. A apresentação está marcada para o dia 6 de junho e já se tornou uma tradição no calendário de experiências do resort.

O evento acontecerá durante o feriado prolongado de Corpus Christi, período em que o hotel costuma receber visitantes que buscam combinar descanso com programação cultural e musical.

Durante o show, Ivete deve apresentar sucessos conhecidos do público, como as músicas “Sorte Grande”, “Eva” e “Não Precisa Mudar”, além de incluir no repertório a canção mais recente da artista, “Vampirinha”.

Experiência exclusiva para hóspedes

A apresentação faz parte de um pacote especial oferecido pelo resort, que inclui hospedagem entre os dias 4 e 7 de junho, além de café da manhã, jantar e acesso ao espetáculo. O evento ocorre em um ambiente reservado aos hóspedes, característica que tornou a iniciativa uma das atrações mais aguardadas do hotel.

Além do show, os visitantes poderão aproveitar a estrutura do resort, que inclui piscinas, serviços de spa e atividades de lazer.