Ivete Sangalo fará show exclusivo para hóspedes em resort na Praia do Forte

Apresentação da cantora acontece em junho durante o feriado de Corpus Christi e integra pacote especial de hospedagem

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 5 de março de 2026 às 12:51

Ivete Sangalo
Ivete Sangalo Crédito: Reprodução/Instagram @rafamattei

A cantora Ivete Sangalo será a atração principal de um show exclusivo para hóspedes do Tivoli Ecoresort Praia do Forte, localizado na Praia do Forte. A apresentação está marcada para o dia 6 de junho e já se tornou uma tradição no calendário de experiências do resort.

O evento acontecerá durante o feriado prolongado de Corpus Christi, período em que o hotel costuma receber visitantes que buscam combinar descanso com programação cultural e musical.

Ivete surgiu com olho roxo e comemorou a alta médica

Ivete surgiu com olho roxo e comemorou a alta médica por Reprodução/Instagram

Durante o show, Ivete deve apresentar sucessos conhecidos do público, como as músicas “Sorte Grande”, “Eva” e “Não Precisa Mudar”, além de incluir no repertório a canção mais recente da artista, “Vampirinha”.

Experiência exclusiva para hóspedes

A apresentação faz parte de um pacote especial oferecido pelo resort, que inclui hospedagem entre os dias 4 e 7 de junho, além de café da manhã, jantar e acesso ao espetáculo. O evento ocorre em um ambiente reservado aos hóspedes, característica que tornou a iniciativa uma das atrações mais aguardadas do hotel.

Além do show, os visitantes poderão aproveitar a estrutura do resort, que inclui piscinas, serviços de spa e atividades de lazer.

As reservas podem ser feitas até a data do evento, com tarifas a partir de R$ 2.650 para hospedagem em quarto duplo na categoria superior. Segundo o hotel, a confirmação da reserva depende do pagamento antecipado do valor da estadia. Cancelamentos sem custo podem ser realizados até 30 dias antes do check-in.

