Neta de Carlos Alberto de Nóbrega comemora fim da 'quimioterapia vermelha': 'Botando para correr'

Bruna Furlan descobriu o câncer aos 24 anos

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 5 de março de 2026 às 13:26

Bruna Furlan, neta de Carlos Alberto de Nóbrega Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Aos 24 anos, Bruna Furlan deu um grande passo em sua batalha pela saúde. A neta do humorista Carlos Alberto de Nóbrega usou suas redes sociais para dividir uma notícia que fez os seguidores comemorarem: ela encerrou a temida fase da 'quimioterapia vermelha', considerada uma das etapas mais pesadas e desgastantes no tratamento contra o câncer de mama.

Com um sorriso no rosto, a jovem influenciadora não escondeu o alívio ao concluir a quarta e última sessão dessa fase venosa. "Quarta e última sessão da 'quimio vermelha'. Depois, só mais quatro brancas", detalhou ela, já focada nos próximos passos.

Diagnosticada em janeiro deste ano, Bruna escolheu compartilhar sua rotina, transformando seu perfil em um espaço de acolhimento e conscientização. Para ela, os números e exames recentes são motivo de festa.

"Os resultados estão ótimos. Estou botando o câncer para correr!", celebrou a jovem, demonstrando uma confiança que inspira quem enfrenta desafios parecidos.