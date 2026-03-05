Acesse sua conta
Pocah revela problema na região íntima e diz que quase desmaiou de dor

Cantora contou que está em tratamento com antibióticos e precisou suspender treinos e compromissos

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 5 de março de 2026 às 17:01

Pocah
Pocah Crédito: Reprodução

A cantora Pocah, de 30 anos, contou aos seguidores que está enfrentando um problema de saúde na região íntima. Em publicações nas redes sociais, a artista revelou que desenvolveu um furúnculo, infecção que provocou dores intensas e a obrigou a suspender atividades físicas e compromissos sociais.

Ao falar sobre a situação, Pocah comentou o desconforto de forma bem-humorada, mas deixou claro que o quadro foi bastante doloroso. “A mamãe tá com furúnculo na ‘x*reca’. Não posso sair pra lugar nenhum, treinar. Que tristeza. Tô off total, mas tá acabando. Tô na banheira pra ver se amolece”, disse.

Em resposta a uma seguidora, a cantora afirmou que chegou a sentir uma dor extrema. “Quase desmaiei de dor”, relatou.

Pocah também contou que procurou atendimento médico e iniciou tratamento com antibióticos, além de usar pomadas e medicamentos para aliviar o incômodo. Ela aproveitou para alertar os seguidores sobre a importância de buscar orientação profissional em casos semelhantes.

“É bom você ir ao médico, porque pode não ser o mesmo caso que o meu. Tem uns casos que não precisa nem de antibiótico. Só a compressa já resolve”, explicou.

O furúnculo é uma infecção causada, na maioria das vezes, por bactérias que atingem o folículo piloso. Os sintomas podem se confundir com outras condições, como cistos sebáceos ou inflamação das glândulas de Bartholin.

Especialistas alertam que tentar espremer a lesão, especialmente em regiões sensíveis como a área genital, pode piorar a infecção e levar a bactéria para camadas mais profundas da pele ou até para a corrente sanguínea.

