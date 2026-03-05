Lucas Lima ironiza rótulo de 'ex de Sandy' ao lembrar capa de revista dos anos 1990

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 5 de março de 2026 às 16:21
Lucas Lima usou as redes sociais para comentar a forma como passou a ser citado na mídia após o fim do casamento com Sandy. Em publicação feita nesta quarta-feira (4), o músico relembrou uma capa de revista da década de 1990 e comparou como era apresentado na época com a forma como é mencionado atualmente.
Lucas Lima abre álbum de viagem com a nova namorada
Na imagem compartilhada, ele aparece na capa de uma revista adolescente com a chamada: “‘Comigo tem que ser fiel’. No ensaio do novo show, Lucas, da Família Lima, fala de música e de seu namoro com Sandy”. Ao repostar a publicação, o artista escreveu: “Deixa eu repostar isso logo porque há 3 dias tá todo mundo me encaminhando [risos]”.
Em seguida, Lucas refletiu sobre a mudança na forma como seu nome aparece nas notícias. “Muito louco que, em 1999, quando escreviam sobre mim, tinha até o nome da minha banda! Hoje nem meu nome botam mais, só ‘ex’. Troço doido isso”, comentou.
Lucas Lima e Sandy anunciaram a separação no fim de setembro de 2023, após 15 anos de casamento. Os dois são pais de Theo, cuja identidade e imagem são preservadas nas redes sociais.