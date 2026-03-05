Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Lucas Lima ironiza rótulo de 'ex de Sandy' ao lembrar capa de revista dos anos 1990

Músico comparou como era apresentado na mídia no início da carreira e criticou forma como é citado hoje

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 5 de março de 2026 às 16:21

Lucas Lima e Sandy
Lucas Lima e Sandy Crédito: Reprodução/Instagram

Lucas Lima usou as redes sociais para comentar a forma como passou a ser citado na mídia após o fim do casamento com Sandy. Em publicação feita nesta quarta-feira (4), o músico relembrou uma capa de revista da década de 1990 e comparou como era apresentado na época com a forma como é mencionado atualmente.

Lucas Lima abre álbum de viagem com a nova namorada

Discreto, Lucas Lima abre álbum de viagem com a nova namorada por Reprodução/Redes Sociais
Discreto, Lucas Lima abre álbum de viagem com a nova namorada por Reprodução/Redes Sociais
Discreto, Lucas Lima abre álbum de viagem com a nova namorada por Reprodução/Redes Sociais
Discreto, Lucas Lima abre álbum de viagem com a nova namorada por Reprodução/Redes Sociais
Nina Forlin, nova namorada do cantor Lucas Lima por Reprodução/Redes Sociais
Discreto, Lucas Lima abre álbum de viagem com a nova namorada por Reprodução/Redes Sociais
Discreto, Lucas Lima abre álbum de viagem com a nova namorada por Reprodução/Redes Sociais
Nina Forlin, nova namorada do cantor Lucas Lima por Reprodução/Redes Sociais
Discreto, Lucas Lima abre álbum de viagem com a nova namorada por Reprodução/Redes Sociais
Discreto, Lucas Lima abre álbum de viagem com a nova namorada por Reprodução/Redes Sociais
Discreto, Lucas Lima abre álbum de viagem com a nova namorada por Reprodução/Redes Sociais
Discreto, Lucas Lima abre álbum de viagem com a nova namorada por Reprodução/Redes Sociais
Discreto, Lucas Lima abre álbum de viagem com a nova namorada por Reprodução/Redes Sociais
Discreto, Lucas Lima abre álbum de viagem com a nova namorada por Reprodução/Redes Sociais
Discreto, Lucas Lima abre álbum de viagem com a nova namorada por Reprodução/Redes Sociais
Discreto, Lucas Lima abre álbum de viagem com a nova namorada por Reprodução/Redes Sociais
1 de 16
Discreto, Lucas Lima abre álbum de viagem com a nova namorada por Reprodução/Redes Sociais

Na imagem compartilhada, ele aparece na capa de uma revista adolescente com a chamada: “‘Comigo tem que ser fiel’. No ensaio do novo show, Lucas, da Família Lima, fala de música e de seu namoro com Sandy”. Ao repostar a publicação, o artista escreveu: “Deixa eu repostar isso logo porque há 3 dias tá todo mundo me encaminhando [risos]”.

Em seguida, Lucas refletiu sobre a mudança na forma como seu nome aparece nas notícias. “Muito louco que, em 1999, quando escreviam sobre mim, tinha até o nome da minha banda! Hoje nem meu nome botam mais, só ‘ex’. Troço doido isso”, comentou.

Leia mais

Imagem - O que aconteceu com Marciele? Equipe revela motivo do mal-estar no BBB 26 e faz apelo

O que aconteceu com Marciele? Equipe revela motivo do mal-estar no BBB 26 e faz apelo

Imagem - Cansaço e sono no meio da tarde? Entenda por que isso acontece e como recuperar a energia

Cansaço e sono no meio da tarde? Entenda por que isso acontece e como recuperar a energia

Imagem - Plágio? Internautas apontam semelhança entre música de Bruno Mars e hit de Pablo do Arrocha

Plágio? Internautas apontam semelhança entre música de Bruno Mars e hit de Pablo do Arrocha

Lucas Lima e Sandy anunciaram a separação no fim de setembro de 2023, após 15 anos de casamento. Os dois são pais de Theo, cuja identidade e imagem são preservadas nas redes sociais.

Mais recentes

Imagem - Rabada de Babu Santana faz sucesso no BBB 26; aprenda 5 receitas para fazer em casa

Rabada de Babu Santana faz sucesso no BBB 26; aprenda 5 receitas para fazer em casa
Imagem - Ator de ‘Terra Nostra’ sobrevive após passar por 72 cirurgias; relembre o caso

Ator de ‘Terra Nostra’ sobrevive após passar por 72 cirurgias; relembre o caso
Imagem - Babu expulso? Brother esconde comida para Ana Paula ficar sem comer e web pede intervenção da Globo

Babu expulso? Brother esconde comida para Ana Paula ficar sem comer e web pede intervenção da Globo

MAIS LIDAS

Imagem - Anjo da Guarda envia recado para 3 signos nesta quinta (5 de março): chegou a hora de mudar o que já não funciona
01

Anjo da Guarda envia recado para 3 signos nesta quinta (5 de março): chegou a hora de mudar o que já não funciona

Imagem - Como é a mansão de Marcos Palmeira, maior que o Projac e que tem até fábrica de chocolates e queijos
02

Como é a mansão de Marcos Palmeira, maior que o Projac e que tem até fábrica de chocolates e queijos

Imagem - Prefeitura abre inscrições para concurso público com 471 vagas e salários de até R$ 4,6 mil
03

Prefeitura abre inscrições para concurso público com 471 vagas e salários de até R$ 4,6 mil

Imagem - Capitão do Vitória na campanha de acesso à Série B é anunciado por time da Série D
04

Capitão do Vitória na campanha de acesso à Série B é anunciado por time da Série D