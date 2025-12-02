Confusão ao vivo no Casos de Família faz Christina Rocha abandonar o palco após participante atacar grávida

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 09:33
O clima no Casos de Família desta segunda-feira (1º) saiu completamente do controle e acabou viralizando nas redes sociais. A apresentadora Christina Rocha deixou o palco às pressas após um participante avançar contra a companheira, que descobriu ao vivo estar grávida, e ameaçar o público, gerando tumulto entre plateia e produção.
O caso começou quando Larissa e Silas, juntos há dois anos em um relacionamento aberto e cheio de brigas, foram convidados para contar sua história. Durante a conversa, Silas acusou a companheira de levar uma “vida dupla”, insinuando que ela se relacionava com homens mais velhos em troca de dinheiro. As acusações inflamaram o público, e o participante reagiu com agressividade, precisando ser contido pela equipe.
Confusão no "Casos de Família"
A situação piorou quando Larissa revelou que estava com a menstruação atrasada e aceitou fazer um teste de gravidez na atração. O resultado, exibido ao vivo, foi positivo, e Silas perdeu o controle novamente, partindo para cima da mulher. A produção interveio rapidamente, enquanto Christina, assustada, deixou o palco correndo.
Após alguns minutos, a apresentadora retornou e desabafou sobre o ocorrido: “Isso aqui não é armado, é verdade pura. É impossível não se abalar quando a gente vê esse tipo de comportamento. Não é fácil.”