Confusão ao vivo no Casos de Família faz Christina Rocha abandonar o palco após participante atacar grávida

Christina Rocha abandona o palco após confusão no Casos de Família

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 09:33

Christina Rocha deixa o palco após confusão ao vivo no Casos de Família Crédito: Reprodução

O clima no Casos de Família desta segunda-feira (1º) saiu completamente do controle e acabou viralizando nas redes sociais. A apresentadora Christina Rocha deixou o palco às pressas após um participante avançar contra a companheira, que descobriu ao vivo estar grávida, e ameaçar o público, gerando tumulto entre plateia e produção.

O caso começou quando Larissa e Silas, juntos há dois anos em um relacionamento aberto e cheio de brigas, foram convidados para contar sua história. Durante a conversa, Silas acusou a companheira de levar uma “vida dupla”, insinuando que ela se relacionava com homens mais velhos em troca de dinheiro. As acusações inflamaram o público, e o participante reagiu com agressividade, precisando ser contido pela equipe.

A situação piorou quando Larissa revelou que estava com a menstruação atrasada e aceitou fazer um teste de gravidez na atração. O resultado, exibido ao vivo, foi positivo, e Silas perdeu o controle novamente, partindo para cima da mulher. A produção interveio rapidamente, enquanto Christina, assustada, deixou o palco correndo.

Após alguns minutos, a apresentadora retornou e desabafou sobre o ocorrido: “Isso aqui não é armado, é verdade pura. É impossível não se abalar quando a gente vê esse tipo de comportamento. Não é fácil.”

Tags:

Sbt Casos de Família Christina Rocha

