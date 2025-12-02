Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Globo anuncia cancelamento da Sessão da Tarde; entenda o motivo

Mudança temporária na programação altera as tardes da emissora e chama atenção do público

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 07:54

Sessão da Tarde exibe clássico infantil
Sessão da Tarde terá pausa em fevereiro na Globo Crédito: Reprodução

A TV Globo vai tirar a Sessão da Tarde do ar temporariamente em fevereiro para abrir espaço na programação para os Jogos Olímpicos de Inverno, que acontecerão na Itália. As transmissões ao vivo devem ocupar o horário entre 15h30 e 16h45, substituindo a tradicional faixa de filmes por alguns dias.

A informação foi revelada pela Folha de S.Paulo, que destacou que a cobertura esportiva dividirá atenção com o Carnaval 2026 em uma semana especialmente movimentada para a emissora.

Os filmes mais reprisados da Sessão da Tarde

Ghost: Do Outro Lado da Vida (1990) por Reprodução
De Repente 30 (2004) por Reprodução
Encontro de Amor (2002) por Reprodução
De Volta à Lagoa Azul (1991) por Reprodução
Curtindo a Vida Adoidado (1986) por Reprodução
Um Príncipe em Nova York (1988)  por Reprodução
Lua de Cristal (1990) por Reprodução
A Princesa Xuxa e os Trapalhões (1989) por Reprodução
O Auto da Compadecida (2000) por Reprodução
A Lagoa Azul (1980) por Reprodução
A Família Buscapé (1993) por Reprodução
Um Policial Bom Pra Cachorro (1989) por Reprodução
Férias da Família Johnson (2004) por Reprodução
Como Se Fosse a Primeira Vez (2004) por Reprodução
Edward Mãos de Tesoura (1990) por Reprodução
Um Tira no Jardim de Infância (1990) por Reprodução
Matilda (1996) por Reprodução
Hércules (1997) por Reprodução
Free Willy (1993) por Reprodução
O Diário da Princesa (2001) por Reprodução
1 de 20
Ghost: Do Outro Lado da Vida (1990) por Reprodução

Entre as modalidades transmitidas, a patinação artística deve ser o grande destaque, repetindo o sucesso de audiência registrado na edição de 2022. As competições acontecem entre 6 e 22 de fevereiro nas cidades de Milão e Cortina d’Ampezzo.

No ar desde os anos 1970, a Sessão da Tarde é uma das faixas de filmes mais tradicionais da Globo, exibida de segunda a sexta-feira. Ela retornará à programação após o fim do evento esportivo.

Leia mais

Imagem - Leo Lins faz piada com morte de jovem atacado por leoa e revolta internautas

Leo Lins faz piada com morte de jovem atacado por leoa e revolta internautas

Imagem - Ex-A Fazenda acusa peões de usarem remédios para ‘se manter no jogo’

Ex-A Fazenda acusa peões de usarem remédios para ‘se manter no jogo’

Imagem - Quanto custa comer nos restaurantes de Henrique Fogaça? Veja preços e endereços

Quanto custa comer nos restaurantes de Henrique Fogaça? Veja preços e endereços

Tags:

Globo Sessão da Tarde Televisão

Mais recentes

Imagem - Confusão ao vivo no Casos de Família faz Christina Rocha abandonar o palco após participante atacar grávida

Confusão ao vivo no Casos de Família faz Christina Rocha abandonar o palco após participante atacar grávida
Imagem - Cor e número da sorte: como o dia promete abrir caminhos e facilitar diálogos hoje (2 de dezembro)

Cor e número da sorte: como o dia promete abrir caminhos e facilitar diálogos hoje (2 de dezembro)
Imagem - Os 6 sinais que aparecem antes do infarto e muita gente ignora

Os 6 sinais que aparecem antes do infarto e muita gente ignora

MAIS LIDAS

Imagem - Empresário é preso por liderar esquema de sonegação fiscal superior a R$ 14 milhões na Bahia
01

Empresário é preso por liderar esquema de sonegação fiscal superior a R$ 14 milhões na Bahia

Imagem - BTV caiu? Nova fase de operação derruba serviços de TV box pirata no Brasil
02

BTV caiu? Nova fase de operação derruba serviços de TV box pirata no Brasil

Imagem - Touro, Virgem, Escorpião e Sagitário recebem um sinal poderoso do universo hoje (2 de dezembro)
03

Touro, Virgem, Escorpião e Sagitário recebem um sinal poderoso do universo hoje (2 de dezembro)

Imagem - Governo do Estado envia projeto de reestruturação do Planserv para a Alba; veja o que muda
04

Governo do Estado envia projeto de reestruturação do Planserv para a Alba; veja o que muda