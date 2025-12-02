Globo anuncia cancelamento da Sessão da Tarde; entenda o motivo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 07:54
A TV Globo vai tirar a Sessão da Tarde do ar temporariamente em fevereiro para abrir espaço na programação para os Jogos Olímpicos de Inverno, que acontecerão na Itália. As transmissões ao vivo devem ocupar o horário entre 15h30 e 16h45, substituindo a tradicional faixa de filmes por alguns dias.
A informação foi revelada pela Folha de S.Paulo, que destacou que a cobertura esportiva dividirá atenção com o Carnaval 2026 em uma semana especialmente movimentada para a emissora.
Os filmes mais reprisados da Sessão da Tarde
Entre as modalidades transmitidas, a patinação artística deve ser o grande destaque, repetindo o sucesso de audiência registrado na edição de 2022. As competições acontecem entre 6 e 22 de fevereiro nas cidades de Milão e Cortina d’Ampezzo.
No ar desde os anos 1970, a Sessão da Tarde é uma das faixas de filmes mais tradicionais da Globo, exibida de segunda a sexta-feira. Ela retornará à programação após o fim do evento esportivo.