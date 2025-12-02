NOVO PROGRAMA?

Globo anuncia cancelamento da Sessão da Tarde; entenda o motivo

Mudança temporária na programação altera as tardes da emissora e chama atenção do público

Heider Sacramento

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 07:54

Sessão da Tarde terá pausa em fevereiro na Globo Crédito: Reprodução

A TV Globo vai tirar a Sessão da Tarde do ar temporariamente em fevereiro para abrir espaço na programação para os Jogos Olímpicos de Inverno, que acontecerão na Itália. As transmissões ao vivo devem ocupar o horário entre 15h30 e 16h45, substituindo a tradicional faixa de filmes por alguns dias.

A informação foi revelada pela Folha de S.Paulo, que destacou que a cobertura esportiva dividirá atenção com o Carnaval 2026 em uma semana especialmente movimentada para a emissora.

Entre as modalidades transmitidas, a patinação artística deve ser o grande destaque, repetindo o sucesso de audiência registrado na edição de 2022. As competições acontecem entre 6 e 22 de fevereiro nas cidades de Milão e Cortina d’Ampezzo.