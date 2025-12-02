Acesse sua conta
Quanto custa comer nos restaurantes de Henrique Fogaça? Veja preços e endereços

Do fast-food ao menu degustação de luxo, conheça quanto você paga para experimentar os restaurantes comandados pelo jurado do MasterChef

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 07:00

Chef Henrique Fogaça comanda casas que vão do casual ao alto padrão
Chef Henrique Fogaça comanda casas que vão do casual ao alto padrão Crédito: Reprodução

Henrique Fogaça, jurado do MasterChef e um dos chefs mais conhecidos do país, comanda casas que vão do fast-food artesanal à alta gastronomia. Os valores variam bastante conforme o estilo de cada estabelecimento, mas todos carregam a marca do chef: comida robusta, sabor marcante e personalidade.

Para quem busca uma opção rápida e acessível, o Cão Véio, na Vila Madalena, oferece combos a partir de R$ 36. O pub–fast-food criado por Fogaça aposta em sanduíches, burgers e pratos descomplicados.

Na Bela Vista, o Jamile apresenta culinária contemporânea com boa relação custo-benefício. O menu executivo sai por R$ 69, sendo uma das opções mais procuradas do restaurante.

"Sal Gastronomia" de Henrique Fogaça

Pratos do "Sal Gastronomia" de Henrique Fogaça por Reprodução
Já o Sal Gastronomia, casa mais prestigiada do chef, tem duas unidades em São Paulo, no Shopping Cidade Jardim e na Rua Bela Cintra. O menu executivo custa R$ 109, enquanto o menu degustação completo, com seis tempos, chega a R$ 340, refletindo a proposta de alta gastronomia.

Confira os endereços:

Cão Véio: Rua Girassol, 396 – Vila Madalena

Jamile: Rua Treze de Maio, 647 – Bela Vista

Sal Gastronomia: Av. Magalhães de Castro, 12.000 – Shopping Cidade Jardim; Rua Bela Cintra, 1958 – São Paulo

