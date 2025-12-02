Quanto custa comer nos restaurantes de Henrique Fogaça? Veja preços e endereços

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 07:00
Henrique Fogaça, jurado do MasterChef e um dos chefs mais conhecidos do país, comanda casas que vão do fast-food artesanal à alta gastronomia. Os valores variam bastante conforme o estilo de cada estabelecimento, mas todos carregam a marca do chef: comida robusta, sabor marcante e personalidade.
Para quem busca uma opção rápida e acessível, o Cão Véio, na Vila Madalena, oferece combos a partir de R$ 36. O pub–fast-food criado por Fogaça aposta em sanduíches, burgers e pratos descomplicados.
Na Bela Vista, o Jamile apresenta culinária contemporânea com boa relação custo-benefício. O menu executivo sai por R$ 69, sendo uma das opções mais procuradas do restaurante.
“Sal Gastronomia” de Henrique Fogaça
Já o Sal Gastronomia, casa mais prestigiada do chef, tem duas unidades em São Paulo, no Shopping Cidade Jardim e na Rua Bela Cintra. O menu executivo custa R$ 109, enquanto o menu degustação completo, com seis tempos, chega a R$ 340, refletindo a proposta de alta gastronomia.
Confira os endereços:
Cão Véio: Rua Girassol, 396 – Vila Madalena
Jamile: Rua Treze de Maio, 647 – Bela Vista
Sal Gastronomia: Av. Magalhães de Castro, 12.000 – Shopping Cidade Jardim; Rua Bela Cintra, 1958 – São Paulo