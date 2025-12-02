Leo Lins faz piada com morte de jovem atacado por leoa e revolta internautas

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 07:14
O humorista Leo Lins voltou a provocar forte repercussão nas redes sociais após fazer uma ironia sobre a morte de Gerson de Melo Machado, 19 anos, atacado por uma leoa no Parque Zoobotânico Arruda Câmara, em João Pessoa. O jovem morreu no último domingo (30) depois de invadir o espaço onde o animal vivia, em um caso que rapidamente ganhou atenção nacional.
Na segunda-feira (1º), Lins publicou no Instagram uma imagem com a frase: “Moral do dia: o brasileiro tem que matar um leão por dia pra sobreviver… às vezes o leão ganha.” A postagem, vista por milhares de usuários, foi interpretada como referência direta ao episódio da Paraíba e desencadeou uma onda de críticas. Seguidores apontaram insensibilidade e acusaram o humorista de usar uma tragédia recente para criar engajamento.
Leo Lins
A publicação dividiu opiniões. Alguns internautas elogiaram o humor ácido de Lins; outros, porém, afirmaram que o comediante ultrapassou os limites. “Achei que era frase motivacional, mas lembrei do caso…”, comentou um usuário. Outro ironizou a situação, mas também gerou debate: “Homem invade espaço de leoa na Paraíba e vira piada.”
O ataque que tirou a vida de Gerson aconteceu após o jovem escalonar estruturas e ultrapassar a barreira de proteção do recinto onde vive a leoa Leona. Funcionários do parque tentaram agir, mas o rapaz não resistiu aos ferimentos. As autoridades reforçaram que não houve falha de segurança e que o animal reagiu de forma instintiva. O espaço foi interditado temporariamente para análise.
Após a morte do jovem, surgiram relatos de que ele enfrentava desafios relacionados à saúde mental desde a infância. Segundo pessoas que o acompanhavam, Gerson já manifestava fantasias envolvendo animais selvagens, o que levantou novas discussões sobre acompanhamento psicológico e vulnerabilidade social.