Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Leo Lins faz piada com morte de jovem atacado por leoa e revolta internautas

Piada publicada pelo humorista após tragédia na Paraíba causa revolta e reacende debate sobre limites do humor

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 07:14

Leo Lins ironiza morte de jovem atacado por leoa e gera revolta nas redes
Leo Lins ironiza morte de jovem atacado por leoa e gera revolta nas redes Crédito: Reprodução

O humorista Leo Lins voltou a provocar forte repercussão nas redes sociais após fazer uma ironia sobre a morte de Gerson de Melo Machado, 19 anos, atacado por uma leoa no Parque Zoobotânico Arruda Câmara, em João Pessoa. O jovem morreu no último domingo (30) depois de invadir o espaço onde o animal vivia, em um caso que rapidamente ganhou atenção nacional.

Na segunda-feira (1º), Lins publicou no Instagram uma imagem com a frase: “Moral do dia: o brasileiro tem que matar um leão por dia pra sobreviver… às vezes o leão ganha.” A postagem, vista por milhares de usuários, foi interpretada como referência direta ao episódio da Paraíba e desencadeou uma onda de críticas. Seguidores apontaram insensibilidade e acusaram o humorista de usar uma tragédia recente para criar engajamento.

Leo Lins

Leo Lins por Divulgação
Leo Lins por Divulgação
Leo Lins por Divulgação
Leo Lins por Divulgação
1 de 4
Leo Lins por Divulgação

A publicação dividiu opiniões. Alguns internautas elogiaram o humor ácido de Lins; outros, porém, afirmaram que o comediante ultrapassou os limites. “Achei que era frase motivacional, mas lembrei do caso…”, comentou um usuário. Outro ironizou a situação, mas também gerou debate: “Homem invade espaço de leoa na Paraíba e vira piada.”

O ataque que tirou a vida de Gerson aconteceu após o jovem escalonar estruturas e ultrapassar a barreira de proteção do recinto onde vive a leoa Leona. Funcionários do parque tentaram agir, mas o rapaz não resistiu aos ferimentos. As autoridades reforçaram que não houve falha de segurança e que o animal reagiu de forma instintiva. O espaço foi interditado temporariamente para análise.

Após a morte do jovem, surgiram relatos de que ele enfrentava desafios relacionados à saúde mental desde a infância. Segundo pessoas que o acompanhavam, Gerson já manifestava fantasias envolvendo animais selvagens, o que levantou novas discussões sobre acompanhamento psicológico e vulnerabilidade social.

Leia mais

Imagem - Baralho Cigano mostra reconciliação de Ivete Sangalo e Daniel Cady; entenda

Baralho Cigano mostra reconciliação de Ivete Sangalo e Daniel Cady; entenda

Imagem - Globo aposta em celebridades da internet e cachês altos para o BBB 26, diz portal

Globo aposta em celebridades da internet e cachês altos para o BBB 26, diz portal

Imagem - Solteira, Ivete Sangalo brinca sobre romance durante show: ‘Vai dando um fogo’

Solteira, Ivete Sangalo brinca sobre romance durante show: ‘Vai dando um fogo’

Mais recentes

Imagem - Ex-A Fazenda acusa peões de usarem remédios para ‘se manter no jogo’

Ex-A Fazenda acusa peões de usarem remédios para ‘se manter no jogo’
Imagem - A vida finalmente começa a melhorar para esses 3 signos depois desta terça-feira (2 de dezembro)

A vida finalmente começa a melhorar para esses 3 signos depois desta terça-feira (2 de dezembro)
Imagem - Quanto custa comer nos restaurantes de Henrique Fogaça? Veja preços e endereços

Quanto custa comer nos restaurantes de Henrique Fogaça? Veja preços e endereços

MAIS LIDAS

Imagem - Caravana de Natal da Coca-Cola é antecipada em Salvador; confira a nova data
01

Caravana de Natal da Coca-Cola é antecipada em Salvador; confira a nova data

Imagem - Adolescentes vão poder treinar de graça na Smart Fit durante as férias; veja como funciona
02

Adolescentes vão poder treinar de graça na Smart Fit durante as férias; veja como funciona

Imagem - Opinião: candidatura avulsa de Coronel embaralha o jogo - e ameaça reeleição de Wagner?
03

Opinião: candidatura avulsa de Coronel embaralha o jogo - e ameaça reeleição de Wagner?

Imagem - Touro, Virgem, Escorpião e Sagitário recebem um sinal poderoso do universo hoje (2 de dezembro)
04

Touro, Virgem, Escorpião e Sagitário recebem um sinal poderoso do universo hoje (2 de dezembro)