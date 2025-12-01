Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Globo aposta em celebridades da internet e cachês altos para o BBB 26, diz portal

Big Brother Brasil 2026 tem previsão de estreia para 12 de janeiro

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 19:16

BBB 26 estreia em janeiro
BBB 26 estreia em janeiro Crédito: Reprodução

Com a chegada do final de ano, a programação da TV Globo traz mudanças e novidades, dentre elas está o Big Brother Brasil 26, que promete novas dinâmicas inéditas. Inclusive, o BBB deve vir com uma política de investimentos robusta para atrair celebridades consideradas de “verdade” ao Camarote.

BBB 26

Tadeu Schmidt apresenta o Big Brother Brasil por Divulgação/TV Globo
Tadeu Schmidt apresenta o Big Brother Brasil por Divulgação/TV Globo
Tadeu Schmidt apresenta o Big Brother Brasil por Divulgação/TV Globo
Tadeu Schmidt apresenta o Big Brother Brasil por Divulgação/TV Globo
Tadeu Schmidt apresenta o Big Brother Brasil por Divulgação/TV Globo
Tadeu Schmidt apresenta o Big Brother Brasil por João Cotta/TV Globo
Tadeu Schmidt – O apresentador do BBB agora vai dançar no palco do Domingão por Reprodução/TV Globo
Tadeu Schmidt por Reprodução/TV Globo
Tadeu Schmidt por Reprodução/TV Globo
Tadeu explica dinâmica do robô Seu Fifi por Reprodução / Gshow
Tadeu Schmidt no Big Fone por Fábio Rocha/TV Globo
Tadeu Schmidt por TV Globo
Tadeu Schmidt por Reprodução/ Instagram @tadeuschmidt
Tadeu, apresentador do BBB por Reprodução
Tadeu Schmidt explica sobre dinâmica da final por TV Globo
Laboratório do BBB 26 deixa público no comando das novas entradas por Divulgação/TV Globo
1 de 16
Tadeu Schmidt apresenta o Big Brother Brasil por Divulgação/TV Globo

Leia mais

Imagem - Enquete BBB 26: Qual veterano você quer ver de volta no reality?

Enquete BBB 26: Qual veterano você quer ver de volta no reality?

Imagem - Nora de Maíra Cardi rebate boatos e diz que não recebe ajuda da ex-BBB: 'Ainda estou pagando minha geladeira'

Nora de Maíra Cardi rebate boatos e diz que não recebe ajuda da ex-BBB: 'Ainda estou pagando minha geladeira'

Imagem - Vai para o BBB26? Globo pode pagar milhões em multas para garantir Nicole Bahls no reality

Vai para o BBB26? Globo pode pagar milhões em multas para garantir Nicole Bahls no reality

De acordo com fontes ligadas ao portal LeoDias, a Globo está disposta a ser generosa com o valor pago a nomes que tragam força imediata ao elenco. A configuração inicial da temporada prevê 6 celebridades, 6-BBBs e 8 anônimos.

A presença dos veteranos tem o intuito de resgatar histórias que o público já conhece, enquanto o grupo anônimo garante espaço de descoberta que promete mexer com o jogo. Segundo o portal, nos bastidores circula a “wishlist”, lista de famosos que a equipe considera estratégicos.

A prioridade é um tipo de perfil que a direção considera essencial para o reality show. A ideia é levar influenciadores com alcance real, capazes de alavancar um público através das redes sociais. O objetivo é ocupar as redes de forma constante e não apenas durante as grandes polêmicas.

Garantir nomes fortes é visto como um passo decisivo para segurar a audiência nas primeiras semanas. Além disso, a aposta em cachês maiores demonstra seletividade no momento de fechar os participantes do confinamento, trazendo uma vantagem competitiva para a emissora.

O BBB 26 já está cercado de expectativas, sobretudo por causa do elenco que promete gerar assunto desde o primeiro minuto, combinando popularidade, narrativa e estratégia de jogo, representando não apenas mais uma edição, mas uma nova era do reality show.

Leia mais

Imagem - Pratos leves: 4 receitas saudáveis para emagrecer até o verão

Pratos leves: 4 receitas saudáveis para emagrecer até o verão

Imagem - Gestação de cadela: entenda cada etapa e os cuidados necessários

Gestação de cadela: entenda cada etapa e os cuidados necessários

Imagem - Caça-palavras e sudoku: veja os benefícios para a saúde cerebral

Caça-palavras e sudoku: veja os benefícios para a saúde cerebral

Tags:

bbb 26 big Brother Brasil

Mais recentes

Imagem - Vinheta de fim de ano da Globo estreia nesta segunda (1) no JN; veja spoilers

Vinheta de fim de ano da Globo estreia nesta segunda (1) no JN; veja spoilers
Imagem - Fique atento: manchas escuras no pescoço podem ser alerta de perigo à saúde

Fique atento: manchas escuras no pescoço podem ser alerta de perigo à saúde
Imagem - Solteira, Ivete Sangalo brinca sobre romance durante show: ‘Vai dando um fogo’

Solteira, Ivete Sangalo brinca sobre romance durante show: ‘Vai dando um fogo’

MAIS LIDAS

Imagem - Anjo da Guarda desta segunda (1º de dezembro) aconselha 3 signos: pare de permitir que distorçam as histórias, sua culpa te envenena
01

Anjo da Guarda desta segunda (1º de dezembro) aconselha 3 signos: pare de permitir que distorçam as histórias, sua culpa te envenena

Imagem - Governo do Estado envia projeto de reestruturação do Planserv para a Alba; veja o que muda
02

Governo do Estado envia projeto de reestruturação do Planserv para a Alba; veja o que muda

Imagem - CAC com histórico criminal: veja quem é o dono de carro de luxo que matou vigilante em shopping
03

CAC com histórico criminal: veja quem é o dono de carro de luxo que matou vigilante em shopping

Imagem - Tribunal aponta fraude e Márcio Garcia terá de pagar dívida milionária acumulada há mais de 20 anos
04

Tribunal aponta fraude e Márcio Garcia terá de pagar dívida milionária acumulada há mais de 20 anos