NOVA ESTRATÉGIA

Globo aposta em celebridades da internet e cachês altos para o BBB 26, diz portal

Big Brother Brasil 2026 tem previsão de estreia para 12 de janeiro

Felipe Sena

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 19:16

BBB 26 estreia em janeiro Crédito: Reprodução

Com a chegada do final de ano, a programação da TV Globo traz mudanças e novidades, dentre elas está o Big Brother Brasil 26, que promete novas dinâmicas inéditas. Inclusive, o BBB deve vir com uma política de investimentos robusta para atrair celebridades consideradas de “verdade” ao Camarote.

De acordo com fontes ligadas ao portal LeoDias, a Globo está disposta a ser generosa com o valor pago a nomes que tragam força imediata ao elenco. A configuração inicial da temporada prevê 6 celebridades, 6-BBBs e 8 anônimos.

A presença dos veteranos tem o intuito de resgatar histórias que o público já conhece, enquanto o grupo anônimo garante espaço de descoberta que promete mexer com o jogo. Segundo o portal, nos bastidores circula a “wishlist”, lista de famosos que a equipe considera estratégicos.

A prioridade é um tipo de perfil que a direção considera essencial para o reality show. A ideia é levar influenciadores com alcance real, capazes de alavancar um público através das redes sociais. O objetivo é ocupar as redes de forma constante e não apenas durante as grandes polêmicas.

Garantir nomes fortes é visto como um passo decisivo para segurar a audiência nas primeiras semanas. Além disso, a aposta em cachês maiores demonstra seletividade no momento de fechar os participantes do confinamento, trazendo uma vantagem competitiva para a emissora.