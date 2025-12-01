Vinheta de fim de ano da Globo estreia nesta segunda (1) no JN; veja spoilers

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 19:27
No intervalo do Jornal Nacional desta segunda-feira (1º), a vinheta mais aguardada do ano de 2025 irá ir ao ar na TV Globo. A a exibição da tradicional Mensagem de Fim de Ano da emissora contará com cerca de 200 pessoas entre atores, atrizes, jornalistas, apresentadores e narradores esportivos que cantarão juntos a famosa canção "Um Novo Tempo".
Neste ano, o tema será família. Por isso, cada famoso levou um familiar para as gravações, trazendo novos rostinhos às telinhas da Globo. Dentre os nomes já divulgados estarão na vinheta Lanza, irmã de Renata Vasconcellos, Agostinho, marido de Maju Coutinho, Eva, mãe de Eliana, Paloma, irmã de Patrícia Poeta, Chiedo, pai de Clara Moneke, Jacy, esposa de Luís Roberto, Cláudia, irmã de Taís Araújo, Viviane, irmã de Lázaro Ramos e Sônia, mãe de Xamã.
Vinheta de final de ano da TV Globo
A vinheta de Fim de Ano da Globo é exibida desde 1971. No início, havia apenas o logotipo da emissora girando ao som de A Praça. A partir de 1976, a música Um Novo Tempo, composta por Beto Pacini e David Neves, passou a acompanhar a mensagem e se tornou o símbolo da passagem de ano para os brasileiros.
Versões da canção chegaram a ser interpretadas por nomes como Gal Costa, Tim Maia, Simone, junto ao coral de funcionários da emissora. Foi somente entre os anos 2000 e 2010, que momento passou a unir artistas, jornalistas, atores e funcionários em grandes gravações coletivas.