Esteja atento: 3 signos entram em uma fase de crescimento e mudanças marcantes nesta segunda (1 de dezembro)

Ana Beatriz Sousa
Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 20:20
O primeiro dia de dezembro já dá uma amostra do que o mês reserva: expansão, movimento, reorganização e decisões importantes. Com a Lua em Peixes despertando sensibilidade e Mercúrio em Capricórnio trazendo foco, o céu cria um cenário de construção muito mais sólido do que novembro ofereceu.
A energia sagitariana, que domina boa parte do mês, acende coragem, entusiasmo e a necessidade de ir além. E esse impulso começa hoje.
Três signos: Sagitário, Capricórnio e Aquário entram em um ciclo de crescimento acelerado, com chances reais de mudança no trabalho, vida financeira, estudos e até planos de mudança de cidade ou país.
Tudo o que você iniciar hoje tem grande chance de se desenvolver ao longo do mês. É aquele dia para colocar metas, dar o primeiro passo e assumir novas responsabilidades.