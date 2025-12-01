ASTROLOGIA

Esteja atento: 3 signos entram em uma fase de crescimento e mudanças marcantes nesta segunda (1 de dezembro)

A energia de hoje abre o tom do mês inteiro e alguns signos sentirão expansão em trabalho, amor e propósito

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 20:20

Horóscopo, zodíaco, signo e astrologia Crédito: Reprodução

O primeiro dia de dezembro já dá uma amostra do que o mês reserva: expansão, movimento, reorganização e decisões importantes. Com a Lua em Peixes despertando sensibilidade e Mercúrio em Capricórnio trazendo foco, o céu cria um cenário de construção muito mais sólido do que novembro ofereceu.

A energia sagitariana, que domina boa parte do mês, acende coragem, entusiasmo e a necessidade de ir além. E esse impulso começa hoje.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar 1 de 12

Três signos: Sagitário, Capricórnio e Aquário entram em um ciclo de crescimento acelerado, com chances reais de mudança no trabalho, vida financeira, estudos e até planos de mudança de cidade ou país.

Por que dezembro promete tanto?

Sagitário inspira movimento, viagem, estudo e expansão



Mercúrio traz organização e maturidade



A Lua em Peixes amplia percepção e intuição



Mês com foco em crescimento, coragem e novos capítulos

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase 1 de 12