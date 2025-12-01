Acesse sua conta
Esteja atento: 3 signos entram em uma fase de crescimento e mudanças marcantes nesta segunda (1 de dezembro)

A energia de hoje abre o tom do mês inteiro e alguns signos sentirão expansão em trabalho, amor e propósito

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 20:20

Horóscopo, zodíaco, signo e astrologia
Horóscopo, zodíaco, signo e astrologia Crédito: Reprodução

O primeiro dia de dezembro já dá uma amostra do que o mês reserva: expansão, movimento, reorganização e decisões importantes. Com a Lua em Peixes despertando sensibilidade e Mercúrio em Capricórnio trazendo foco, o céu cria um cenário de construção muito mais sólido do que novembro ofereceu.

A energia sagitariana, que domina boa parte do mês, acende coragem, entusiasmo e a necessidade de ir além. E esse impulso começa hoje.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

Três signos: Sagitário, Capricórnio e Aquário entram em um ciclo de crescimento acelerado, com chances reais de mudança no trabalho, vida financeira, estudos e até planos de mudança de cidade ou país.

  • Por que dezembro promete tanto?

  • Sagitário inspira movimento, viagem, estudo e expansão
  • Mercúrio traz organização e maturidade
  • A Lua em Peixes amplia percepção e intuição
  • Mês com foco em crescimento, coragem e novos capítulos

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase

Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock
Touro: Relações leais e estáveis que fortalecem sua segurança. por Shutterstock
Gêmeos: Gente curiosa, inteligente e aberta a novas ideias. por Shutterstock
Câncer: Pessoas afetuosas que valorizam seu cuidado genuíno. por Shutterstock
Leão: Oportunidades que destacam seu brilho natural. por Shutterstock
Virgem: Situações que reconhecem seu esforço e competência. por Shutterstock
Libra: Conexões harmoniosas e relações equilibradas. por Shutterstock
Escorpião: Pessoas profundas que buscam entrega verdadeira. por Shutterstock
Sagitário: Experiências que ampliam horizontes e trazem leveza. por Shutterstock
Capricórnio: Parcerias sólidas e caminhos de crescimento real. por Shutterstock
Aquário: Gente autêntica que incentiva liberdade e inovação. por Shutterstock
Peixes: Pessoas sensíveis que respeitam seu mundo interno. por Shutterstock
1 de 12
Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock

Tudo o que você iniciar hoje tem grande chance de se desenvolver ao longo do mês. É aquele dia para colocar metas, dar o primeiro passo e assumir novas responsabilidades.

