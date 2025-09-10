'CRESCEU RÁPIDO'

Jade Barbosa exibe barrigão de grávida ao lado das colegas ginastas

Ginasta espera a primeira filha com o marido Leandro Fontanesi

Elis Freire

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 15:57

Jade Barbosa, Rebeca Andrade e Lorrane Oliveira Crédito: Reprodução / Instagram

Que encontro! A ginasta Jade Barbosa, de 34 anos, apareceu nesta quarta-feira (10) nas redes sociais ao lado das colegas ginastas Flavia Saraiva, Rebeca Andrade, Lorrane Oliveira e Ana Lu. Na fotos, as amigas que disputaram as Olimpíadas juntas —exceto Ana Lu — estão apoiando a mão no barrigão de grávida da atleta, alegres com a futura mamãe.

Jade anunciou a gravidez no início de junho e está à espera de uma menina. A pequena se chamará Eva, fruto do relacionamento com o administrador Leandro Fontanesi. Os dois estão juntos há seis anos e oficializaram o casamento em outubro do ano passado.

Os fãs se surpreenderam com o tamanho barriga de Jade e elogiaram o visual dela durante a gravidez. "Essa barriga enorme, Evinha já muito mimada. ", comentou uma internauta. "Que foto mais linda! Que barriga linda. Quanta alegria", disse outro, surpreso. "Passou muito rápido!", ressaltou um terceiro. "A criança já vai nascer dando um Twist Dublo Carpado", brincaram.

Belezas do processo

Em junho, Jade anunciou o sexo do bebê ao mostrar uma comemoração íntima, marcada por emoção. A ginasta ficou com os olhos marejados e a voz embargada antes de levantar a blusa, que trazia um coração cor-de-rosa, indicando que esperava uma menina. No centro do desenho, estava escrito o nome da bebê: Eva.