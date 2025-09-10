Acesse sua conta
Jade Barbosa exibe barrigão de grávida ao lado das colegas ginastas

Ginasta espera a primeira filha com o marido Leandro Fontanesi

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 15:57

Jade Barbosa, Rebeca Andrade e Lorrane Oliveira
Jade Barbosa, Rebeca Andrade e Lorrane Oliveira Crédito: Reprodução / Instagram

Que encontro! A ginasta Jade Barbosa, de 34 anos, apareceu nesta quarta-feira (10) nas redes sociais ao lado das colegas ginastas Flavia Saraiva, Rebeca Andrade, Lorrane Oliveira e Ana Lu. Na fotos, as amigas que disputaram as Olimpíadas juntas —exceto Ana Lu —  estão apoiando a mão no barrigão de grávida da atleta, alegres com a futura mamãe.

Jade anunciou a gravidez no início de junho e está à espera de uma menina. A pequena se chamará Eva, fruto do relacionamento com o administrador Leandro Fontanesi. Os dois estão juntos há seis anos e oficializaram o casamento em outubro do ano passado.

Jade Barbosa

Jade Barbosa exibe barrigão de grávida ao lado das amigas ginastas por Reprodução / Instagram
Jade Barbosa exibe barrigão de grávida ao lado das amigas ginastas por Reprodução / Instagram
Jade Barbosa, Rebeca Andrade e Lorrane Oliveira por Reprodução / Instagram
Jade Barbosa em casamento com Leandro Ferlini por Reprodução/Redes Sociais
2024.07.28 - Jogos OlÃ­mpicos Paris 2024 - GinÃ¡stica ArtÃ­stica Feminina. Na foto, a ginasta Jade Barbosa durante a fase qualificatÃ³ria. por Miriam Jeske/COB
As medalhistas de bronze Julia Soares, Rebeca Andrade, Jade Barbosa, Lorrane Oliveira e Flávia Saraiva comemoram a conquista da medalha inédita por Miriam Jeske/COB
2024.07.28 - Jogos OlÃ­mpicos Paris 2024 - GinÃ¡stica ArtÃ­stica Feminina. Na foto, (E-D) as ginastas JÃºlia Soares, Lorrane Oliveira, Rebeca Andrade, Flavia Saraiva e Jade Barbosa posam para foto durante a fase qualificatÃ³ria. por Miriam Jeske/COB
Diogo Soares, Rebeca Andrade, Flávia por CBG/Divulgação
Carolyne Pedro, Lorrane Oliveira, Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Júlia Soares e Jade Barbosa por Ricardo Bufolin/CBG
1 de 9
Jade Barbosa exibe barrigão de grávida ao lado das amigas ginastas por Reprodução / Instagram

Os fãs se surpreenderam com o tamanho barriga de Jade e elogiaram o visual dela durante a gravidez. "Essa barriga enorme, Evinha já muito mimada. ", comentou uma internauta. "Que foto mais linda! Que barriga linda. Quanta alegria", disse outro, surpreso. "Passou muito rápido!", ressaltou um terceiro. "A criança já vai nascer dando um Twist Dublo Carpado", brincaram.

Belezas do processo

Em junho, Jade anunciou o sexo do bebê ao mostrar uma comemoração íntima, marcada por emoção. A ginasta ficou com os olhos marejados e a voz embargada antes de levantar a blusa, que trazia um coração cor-de-rosa, indicando que esperava uma menina. No centro do desenho, estava escrito o nome da bebê: Eva.

“Eu nunca imaginei que o esporte fosse virar tudo isso, exatamente tudo isso. Então, acho que não podia ser diferente ser com vocês para falar que quem está chegando agora é... contou em seu Instagram na época. "O mundo é das mulheres!.”

