Filha de Schynaider Moura enfrentou fila de 6 meses por coração e emocionou Faustão

Jovem de 16 anos morreu após parada cardíaca

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 10:56

Schynaider Moura ao lado da filha Anne-Marie Garnero Crédito: Reprodução

Filha mais velha da modelo Schynaider Moura, Anne-Marie Garnero morreu na madrugada deste domingo (21), aos 16 anos, após sofrer uma parada cardíaca. A jovem travou uma batalha contra a cardiomiopatia dilatada e havia passado por um transplante cardíaco há cerca de três anos, em junho de 2022. Inclusive, foi citada pelo apresentador Faustão após ele receber um novo coração, em agosto de 2023.

"Quero dizer que a inspiração deste transplante para mim foi de uma garota de 14 anos, Anne-Marie Garnero, que ficou seis meses esperando. Eu tive mais sorte com a questão do meu tipo de sangue, e ela ficou durante seis meses na espera", disse ele à época;

A cardiomiopatia dilatada é uma condição que aumenta excessivamente o tamanho do coração, sobretudo do ventrículo esquerdo, impedindo o bombeamento de sangue suficiente para atender às necessidades do corpo.