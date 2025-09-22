Acesse sua conta
Filha de Schynaider Moura enfrentou fila de 6 meses por coração e emocionou Faustão

Jovem de 16 anos morreu após parada cardíaca

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 10:56

Schynaider Moura ao lado da filha Anne Marie Garnero
Schynaider Moura ao lado da filha Anne-Marie Garnero Crédito: Reprodução

Filha mais velha da modelo Schynaider Moura, Anne-Marie Garnero morreu na madrugada deste domingo (21), aos 16 anos, após sofrer uma parada cardíaca. A jovem travou uma batalha contra a cardiomiopatia dilatada e havia passado por um transplante cardíaco há cerca de três anos, em junho de 2022. Inclusive, foi citada pelo apresentador Faustão após ele receber um novo coração, em agosto de 2023.

"Quero dizer que a inspiração deste transplante para mim foi de uma garota de 14 anos, Anne-Marie Garnero, que ficou seis meses esperando. Eu tive mais sorte com a questão do meu tipo de sangue, e ela ficou durante seis meses na espera", disse ele à época;

Schynaider Moura e Anne Marie

Alvaro Garnero confirmou a morte de Anne Marie por Reprodução
Schynaider Moura com Anne Marie, Elle Marie e Gioe Marie por Reprodução
Schynaider Moura e a filha Anne-Marie por Reprodução
As filhas de Schynaider Moura, Anne Marie, Elle Marie e Gioe Marie por Reprodução
Schynaider Moura com Anne Marie, Elle Marie e Gioe Marie por Reprodução
A modelo Schynaider Moura por Reprodução
A modelo Schynaider Moura por Reprodução
João Silva, filho de Faustão, e a modelo Schynaider Moura por Reprodução
A modelo Schynaider Moura por Reprodução
João Silva, filho de Faustão, e a modelo Schynaider Moura por Reprodução
1 de 10
Alvaro Garnero confirmou a morte de Anne Marie por Reprodução

A cardiomiopatia dilatada é uma condição que aumenta excessivamente o tamanho do coração, sobretudo do ventrículo esquerdo, impedindo o bombeamento de sangue suficiente para atender às necessidades do corpo.

Anne Marie foi enteada de João Silva, 21, filho do meio do apresentador Faustão. Ele e Schynaider Moura ficaram juntos por cerca de dois anos. Além da jovem, a modelo é mãe de Elle-Marie e Gioe-Marie, frutos do antigo casamento com o empresário Mário Bernardo Garnero.

