Virgínia Fonseca volta a Madrid e aparece em academia que seria na casa de Vini Jr.; compare

Influenciadora está na Espanha pela segunda vez no mês

Giuliana Mancini

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 09:14

Virginia Fonseca e Vini Jr. Crédito: Reprodução

Virginia Fonseca está de volta a Madrid. A influenciadora desembarcou na capital da Espanha na madrugada desta quarta-feira (17), pela segunda vez no mês. A viagem surge em meio a rumores de um affair com o jogador Vini Jr., que mora na cidade e joga pelo Real Madrid. No início de setembro, os dois foram flagrados juntos em um iate em Marbella, também no país europeu.

A empresária, que tinha comentado sobre a viagem sem divulgar o local, marcou a localização da cidade nos Stories do Instagram. Na publicação, ela aparece malhando, ao lado de uma amiga, em uma academia. "Bom dia! Cheguei treinando e meus companheiros de viagem todos dormindo", disse.

Não demorou muito para os seguidores reconhecerem o local. Vários internautas apontaram semelhanças do ambiente onde Virgínia surgiu com a academia da casa de Vini em Madrid.

No começo do mês, a influenciadora viajou com os amigos, os também influenciadores Duda Freire, Lucas Guedez, Hebert Gomes, Nikolas Miguel e Rafa Uccman para a Espanha. Durante a viagem, Virginia foi flagrada com Vini Jr. em um passeio de barco em Marbella, na Espanha. Além disso, a loira conheceu o estádio Santiago Bernabéu, casa do Real Madrid, clube defendido pelo atacante.