Mãe de jogador do Palmeiras manda indireta sobre 'inveja, traição e ingratidão' após ser xingada por ele

Em áudios vazados, Vitor Roque chamou a mãe, Hercília Roque, de 'fofoqueira, v*gabunda e interesseira'

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 08:43

Vitor Roque e a mãe
Vitor Roque e a mãe Crédito: Reprodução

Hercília Roque publicou mensagens enigmáticas nas redes sociais após vazarem áudios polêmicos do filho, o atacante Vitor Roque, do Palmeiras. Nas gravações, divulgadas pelo portal LeoDias, o jogador aparece discutindo com a mãe, com direito a gritos e xingamentos. Após a briga vir à tona, Hercília fez um desabafo sobre inveja, traição e ingratidão.

A primeira postagem compartilhada por ela traz uma mensagem religiosa: "Deus não nos chama para entender tudo, mas para confiar Nele em tudo". Já a segunda é mais agressiva e foi apontada como uma indireta ao filho: "As três cobras venenosas do mundo são: inveja, traição e ingratidão". Esta última mensagem foi apagada depois de publicada.

Publicações de Hercília Roque

A troca de ofensas entre mãe e filho ocorreu durante o período no qual ele jogava pelo Real Betis, da Espanha, onde permaneceu de agosto de 2024 até janeiro deste ano. As gravações estão anexadas ao processo judicial do atacante contra a ex-mulher, a influenciadora Dayana Lins.

Segundo pessoas próximas, Hercília costumava questionar os sumiços do filho durante as folgas, o que motivava os desentendimentos. Ao questionar o paradeiro de Vitor, ela foi duramente ofendida. 

"Problema é seu. Quer saber, pergunta para mim. Deixa de ser fofoqueira. Para de falar merda. Por que você está perguntando da minha vida para os outros?”. Em outro momento, ele eleva o tom contra a mãe: “A senhora que é arrogante, sua prepotente! Vagabunda é a senhora, prepotente. Vai com suas amigas, filha da put* todo mundo. Interesseira".

Abalada, Hercília tenta se defender: “Eu declaro que Satanás não tem poder sobre a sua vida”. Ao que Roque rebate: “Nem da sua”. Ela insiste que não é arrogante e afirma: “Sou humilde até demais. Pergunta a Deus sobre mim”.

O atacante ainda acusa a mãe de falar dele pelas costas: “A senhora fala de mim pelas costas, menina. Não é mulher para falar na minha cara. É a segunda vez que eu pego falando mal de mim”.

