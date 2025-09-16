Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ator global Diego Martins exibe viagem romântica com novo namorado

Casal viajou para Porto de Galinhas, em Pernambuco

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 22:57

Diego Martins e Jessé Scarpellini
Diego Martins e Jessé Scarpellini Crédito: Reprodução / Instagram

Diego Martins, ator da Globo de 28 anos conhecido por sua atuação na novela "Terra e Paixão" (2023) abriu na semana passada um álbum de fotos super especial para os seus seguidores. O artista embarcou em uma viagem romântica com o novo namorado, o também ator Jessé Scarpellini, de 38. O casal viajou para Porto de Galinhas, em Pernambuco para um descanso em um resort da região. No último final de semana, Diego foi "The Town" e revelou que estava um novo relacionamento ao público. 

Nos registros da viagem, os dois aparecem curtindo o mar transparente entre recifes de corais e trocando carinhos, em um passeio de lancha, curtindo barracas de praia e até dançando no resort, com a energia lá em cima. 

'Lua de mel' de Diego Martins e Jessé Scarpellini

Viagem romântica de Diego Martins e Jessé Scarpellini por Reprodução / Redes Sociais
Viagem romântica de Diego Martins e Jessé Scarpellini por Reprodução / Redes Sociais
Viagem romântica de Diego Martins e Jessé Scarpellini por Reprodução / Redes Sociais
Viagem romântica de Diego Martins e Jessé Scarpellini por Reprodução / Redes Sociais
Viagem romântica de Diego Martins e Jessé Scarpellini por Reprodução / Redes Sociais
Viagem romântica de Diego Martins e Jessé Scarpellini por Reprodução / Redes Sociais
Viagem romântica de Diego Martins e Jessé Scarpellini por Reprodução / Redes Sociais
Diego Martins e Jessé Scarpellini por Reprodução / Instagram
1 de 8
Viagem romântica de Diego Martins e Jessé Scarpellini por Reprodução / Redes Sociais

Em entrevista no festival, Diego falou como o casal se conheceu e falou que tudo foi muito intenso em relação ao sentimentos. “Ambos fomos tomados pela paixão”, afirmou. "Virou uma paixão do nada agora. A gente nem era amigo, sabia? A gente era conhecido, e aí virou", disse ainda à Quem.

Também ator, Jessé Scarpellini tem 12 anos de carreira e já atuou em mais de 16 peças de teatro, dividindo o palco com nomes como Marisa Orth, Totia Meirelles e Christiane Torloni. Na televisão, ficou conhecido por interpretar Samuel, nas duas temporadas da série "As Five".

Leia mais

Imagem - Em recuperação, Raul Gil passa maior parte do tempo dormindo; entenda

Em recuperação, Raul Gil passa maior parte do tempo dormindo; entenda

Imagem - Gracyanne Barbosa pede a suspensão de divórcio com Belo, diz coluna

Gracyanne Barbosa pede a suspensão de divórcio com Belo, diz coluna

Imagem - Ator de ‘Terra Nostra’ cresceu e virou galã de novela fora da Globo

Ator de ‘Terra Nostra’ cresceu e virou galã de novela fora da Globo

Mais recentes

Imagem - 3 signos vão passar em entrevistas de emprego em setembro; saiba quais

3 signos vão passar em entrevistas de emprego em setembro; saiba quais
Imagem - Fabio Assunção escreve textão para celebrar formatura do filho mais velho: 'Está entregue'

Fabio Assunção escreve textão para celebrar formatura do filho mais velho: 'Está entregue'
Imagem - Homem usa máscara do ‘Pânico’ ao receber prêmio milionário para não ser reconhecido por parentes

Homem usa máscara do ‘Pânico’ ao receber prêmio milionário para não ser reconhecido por parentes

MAIS LIDAS

Imagem - MEC oferece mestrado e doutorado gratuitos para professores; saiba como se inscrever
01

MEC oferece mestrado e doutorado gratuitos para professores; saiba como se inscrever

Imagem - Lições da demissão em massa do Itaú
02

Lições da demissão em massa do Itaú

Imagem - Concursos de TI em 2025: vagas públicas com salários de até R$ 26 mil
03

Concursos de TI em 2025: vagas públicas com salários de até R$ 26 mil

Imagem - Vídeo vazado: ex-deputado TH Joias aparece em encontro sexual com líder do CV
04

Vídeo vazado: ex-deputado TH Joias aparece em encontro sexual com líder do CV