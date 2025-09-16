PAIXÃO

Ator global Diego Martins exibe viagem romântica com novo namorado

Casal viajou para Porto de Galinhas, em Pernambuco

Elis Freire

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 22:57

Diego Martins e Jessé Scarpellini Crédito: Reprodução / Instagram

Diego Martins, ator da Globo de 28 anos conhecido por sua atuação na novela "Terra e Paixão" (2023) abriu na semana passada um álbum de fotos super especial para os seus seguidores. O artista embarcou em uma viagem romântica com o novo namorado, o também ator Jessé Scarpellini, de 38. O casal viajou para Porto de Galinhas, em Pernambuco para um descanso em um resort da região. No último final de semana, Diego foi "The Town" e revelou que estava um novo relacionamento ao público.

Nos registros da viagem, os dois aparecem curtindo o mar transparente entre recifes de corais e trocando carinhos, em um passeio de lancha, curtindo barracas de praia e até dançando no resort, com a energia lá em cima.

Em entrevista no festival, Diego falou como o casal se conheceu e falou que tudo foi muito intenso em relação ao sentimentos. “Ambos fomos tomados pela paixão”, afirmou. "Virou uma paixão do nada agora. A gente nem era amigo, sabia? A gente era conhecido, e aí virou", disse ainda à Quem.