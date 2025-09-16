ENTENDA

Gracyanne Barbosa pede a suspensão de divórcio com Belo, diz coluna

Musa fitness buscaria um acordo com Belo fora da Justiça

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 20:31

O divórcio de Gracyanne Barbosa e do pagodeiro Belo ainda não saiu e parece que uma novidade pode atrasar ainda mais o processo. Os dois anunciaram o fim do casamento em abril de 2024, após 16 anos juntos.

De acordo com a coluna Fabia Oliveira, do Metrópoles, a musa fitness pediu nesta terça-feira (16) a suspensão por 30 dias do seu processo de divórcio com o cantor. O juiz responsável teria acatado o pedido da famosa e o divórcio não estaria mais correndo na Justiça.

Entenda o que mudou

Segundo a publicação, a ex-BBB teria solicitado a suspensão temporária do processo envolvendo sua separação de Belo para que os dois negociem um acordo. Gracyanne estaria determinada para que o fim da sua história com Belo não seja sacramentado por um juiz, mas sim acordado de forma amigável.

Na prática, ela busca um divórcio consensual e não o litigioso. Nesse caso, Gracyanne e Belo estariam colocando um fim ao matrimônio por decisão própria e conjunta, sem a necessidade de um juiz, apenas com a assinatura de ambas as partes em cartório. Sendo assim é possível que o processo de divórcio entre a musa e o pagodeiro seja encerrado pela perda de interesse das partes.

Relembre situação

No mês passado, Belo se manifestou publicamente sobre o divórcio com Gracyanne Barbosa após a influencer afirmar que ele teria se negado a assinar a separação. Após isso, a musa fitness entrou, no dia 18 de julho, com um pedido de divórcio litigioso contra o cantor se mostrando pronta a pôr fim no último resquício burocrático da relação.