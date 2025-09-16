Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Gracyanne Barbosa pede a suspensão de divórcio com Belo, diz coluna

Musa fitness buscaria um acordo com Belo fora da Justiça

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 20:31

Gracyanne e Belo
Gracyanne e Belo Crédito: Reprodução

O divórcio de Gracyanne Barbosa e do pagodeiro Belo ainda não saiu e parece que uma novidade pode atrasar ainda mais o processo.  Os dois anunciaram o fim do casamento em abril de 2024, após 16 anos juntos. 

De acordo com a coluna Fabia Oliveira, do Metrópoles, a musa fitness pediu nesta terça-feira (16) a suspensão por 30 dias do seu processo de divórcio com o cantor. O juiz responsável teria acatado o pedido da famosa e o divórcio não estaria mais correndo na Justiça.

Gracyanne Barbosa e Belo

Gracyanne Barbosa e Belo se separaram em abril de 2024 por Reprodução/Instagram
Gracyanne Barbosa e Belo por Reprodução
Gracyanne Barbosa e Belo por Reprodução TV Globo / Redes Sociais
Gracyanne Barbosa por Reprodução
Gracyanne Barbosa mostra mudanças no corpo após BBB 25 por Reprodução / Redes Sociais
1 de 5
Gracyanne Barbosa e Belo se separaram em abril de 2024 por Reprodução/Instagram

Leia mais

Imagem - ‘Versão adolescente’ da Gracyanne? Duda Guerra mostra dieta com 20 ovos por dia e deixa nutricionistas em choque

‘Versão adolescente’ da Gracyanne? Duda Guerra mostra dieta com 20 ovos por dia e deixa nutricionistas em choque

Imagem - Com 82 kg, Gracyanne Barbosa luta para perder peso por causa do Dança dos Famosos; confira rotina da musa

Com 82 kg, Gracyanne Barbosa luta para perder peso por causa do Dança dos Famosos; confira rotina da musa

Imagem - Belo quebra o silêncio sobre divórcio litigioso com Gracyanne Barbosa: 'Não precisava disso'

Belo quebra o silêncio sobre divórcio litigioso com Gracyanne Barbosa: 'Não precisava disso'

Entenda o que mudou 

Segundo a publicação, a ex-BBB teria solicitado a suspensão temporária do processo envolvendo sua separação de Belo para que os dois negociem um acordo. Gracyanne estaria determinada para que o fim da sua história com Belo não seja sacramentado por um juiz, mas sim acordado de forma amigável. 

Na prática, ela busca um divórcio consensual e não o litigioso. Nesse caso, Gracyanne e Belo estariam colocando um fim ao matrimônio por decisão própria e conjunta, sem a necessidade de um juiz, apenas com a assinatura de ambas as partes em cartório. Sendo assim é possível que o processo de divórcio entre a musa e o pagodeiro seja encerrado pela perda de interesse das partes.

Relembre situação

No mês passado, Belo se manifestou publicamente sobre o divórcio com Gracyanne Barbosa após a influencer afirmar que ele teria se negado a assinar a separação. Após isso, a musa fitness entrou, no dia 18 de julho, com um pedido de divórcio litigioso contra o cantor se mostrando pronta a pôr fim no último resquício burocrático da relação. 

O artista declarou que o processo não era necessário. “A gente está discutindo, logicamente, então não precisava disso. Agora eu tenho que ficar em segredo [de Justiça], né? Tenho um carinho especial por ela e amizade. O carinho e o respeito continuam e sempre vão continuar", destacou nas redes sociais.

Leia mais

Imagem - Ator de ‘Terra Nostra’ cresceu e virou galã de novela fora da Globo

Ator de ‘Terra Nostra’ cresceu e virou galã de novela fora da Globo

Imagem - Irmãs? Maya Massafera revela parentesco com Grazi Massafera

Irmãs? Maya Massafera revela parentesco com Grazi Massafera

Imagem - Mateus Solano anuncia fim de casamento de 17 anos com Paula Braun

Mateus Solano anuncia fim de casamento de 17 anos com Paula Braun

Mais recentes

Imagem - Homem usa máscara do ‘Pânico’ ao receber prêmio milionário para não ser reconhecido por parentes

Homem usa máscara do ‘Pânico’ ao receber prêmio milionário para não ser reconhecido por parentes
Imagem - Chihuahua ingere cocaína, desmaia e acaba na emergência

Chihuahua ingere cocaína, desmaia e acaba na emergência
Imagem - Estudante cria sutiã que só destranca com impressão digital do parceiro e viraliza

Estudante cria sutiã que só destranca com impressão digital do parceiro e viraliza

MAIS LIDAS

Imagem - Anjo da Guarda traz orientações espirituais para 9 signos neste 16 de setembro
01

Anjo da Guarda traz orientações espirituais para 9 signos neste 16 de setembro

Imagem - Concursos de TI em 2025: vagas públicas com salários de até R$ 26 mil
02

Concursos de TI em 2025: vagas públicas com salários de até R$ 26 mil

Imagem - 4 signos podem receber mensagens em sonhos esta semana; veja por quê
03

4 signos podem receber mensagens em sonhos esta semana; veja por quê

Imagem - Moraes manda executar pena de baiana que pichou 'Perdeu, mané' em estátua da Justiça
04

Moraes manda executar pena de baiana que pichou 'Perdeu, mané' em estátua da Justiça