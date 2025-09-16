Irmãs? Maya Massafera revela parentesco com Grazi Massafera

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 16 de setembro de 2025 às 19:12
Maya Massafera resolveu dar um ‘up’ no visual e mudou até a cor das madeixas, deixando os cabelos com tom ruivo, em alta no momento. A mudança fez a influenciadora ficar semelhante a atriz Grazi Massafera, como reforçam alguns internautas.
Maya Massafera
No entanto, a semelhança não é só na aparência, Maya Massafera revelou em entrevista a Blogueirinha que as duas têm um parentesco real. “É verdade que você é a Grazi Massafera tem um avô em comum?”, questionou Blogueirinha.
“É um bisavô. Eu não sabia disso, só fui ficar sabendo quando ela entrou no Big Brother [Brasil 5], porque ela morava numa parte do Brasil, no Paraná, não é? E eu sou de Minas, era bem diferente, aí quando ela entrou com esse nome ‘Massafera’, aí eu falei: ‘não, nossa mãe, ai’”, disse Maya.
A influenciadora disse que seria um “bisavô ou tataravô, um desses bem longe”. “Gente você tá a cara dela agora”, brincou Blogueirinha.