Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Irmãs? Maya Massafera revela parentesco com Grazi Massafera

Influenciadora disse que tem ligação com atriz que participou do BBB 15

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 19:12

Maya revelou ter ´paren
Maya revelou ter ´paren Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Maya Massafera resolveu dar um ‘up’ no visual e mudou até a cor das madeixas, deixando os cabelos com tom ruivo, em alta no momento. A mudança fez a influenciadora ficar semelhante a atriz Grazi Massafera, como reforçam alguns internautas.

Maya Massafera

Maya Massafera por Reprodução/Instagram
Maya Massafera por Reprodução/Instagram
Maya Massafera por Reprodução/Instagram
Maya Massafera por Reprodução/Instagram
Maya Massafera por Reprodução/Instagram
Maya Massafera por Reprodução/Instagram
Maya Massafera por Reprodução/Instagram
Maya Massafera por Reprodução/Instagram
Maya Massafera por Reprodução/Instagram
Maya Massafera por Reprodução/Instagram
Maya Massafera por Reprodução/Instagram
Maya Massafera por Reprodução/Instagram
Maya Massafera por Reprodução/Instagram
Maya Massafera por Reprodução/Instagram
1 de 14
Maya Massafera por Reprodução/Instagram

Leia mais

Imagem - Maya Massafera vira piada ao se comparar a Virgínia Fonseca

Maya Massafera vira piada ao se comparar a Virgínia Fonseca

Imagem - Maya Massafera revela cirurgia mais dolorosa da transição e fala sobre maternidade

Maya Massafera revela cirurgia mais dolorosa da transição e fala sobre maternidade

Imagem - Maya Massafera denuncia transfobia e agressão por seguranças em festival em Londres

Maya Massafera denuncia transfobia e agressão por seguranças em festival em Londres

No entanto, a semelhança não é só na aparência, Maya Massafera revelou em entrevista a Blogueirinha que as duas têm um parentesco real. “É verdade que você é a Grazi Massafera tem um avô em comum?”, questionou Blogueirinha.

“É um bisavô. Eu não sabia disso, só fui ficar sabendo quando ela entrou no Big Brother [Brasil 5], porque ela morava numa parte do Brasil, no Paraná, não é? E eu sou de Minas, era bem diferente, aí quando ela entrou com esse nome ‘Massafera’, aí eu falei: ‘não, nossa mãe, ai’”, disse Maya.

A influenciadora disse que seria um “bisavô ou tataravô, um desses bem longe”. “Gente você tá a cara dela agora”, brincou Blogueirinha.

Leia mais

Imagem - Especialista revela estratégias para os vestibulandos alcançarem uma boa nota em uma das provas mais concorridas do Brasil

Especialista revela estratégias para os vestibulandos alcançarem uma boa nota em uma das provas mais concorridas do Brasil

Imagem - Ama livros? Veja como usá-los na decoração de casa

Ama livros? Veja como usá-los na decoração de casa

Imagem - Já comeu aspargos? Veja 4 receitas práticas e deliciosas

Já comeu aspargos? Veja 4 receitas práticas e deliciosas

Mais recentes

Imagem - Gracyanne Barbosa pede a suspensão de divórcio com Belo, diz coluna

Gracyanne Barbosa pede a suspensão de divórcio com Belo, diz coluna
Imagem - Em recuperação, Raul Gil passa maior parte do tempo dormindo e gera curiosidade

Em recuperação, Raul Gil passa maior parte do tempo dormindo e gera curiosidade
Imagem - Ator de ‘Terra Nostra’ cresceu e virou galã de novela fora da Globo

Ator de ‘Terra Nostra’ cresceu e virou galã de novela fora da Globo

MAIS LIDAS

Imagem - Bolsonaro é hospitalizado em Brasília, e filho pede orações
01

Bolsonaro é hospitalizado em Brasília, e filho pede orações

Imagem - Concurso com salário de R$ 17,5 mil e auxílios de R$ 2 mil entra na reta final das inscrições
02

Concurso com salário de R$ 17,5 mil e auxílios de R$ 2 mil entra na reta final das inscrições

Imagem - Consórcio é habilitado para obras de expansão do metrô de Salvador; saiba mais
03

Consórcio é habilitado para obras de expansão do metrô de Salvador; saiba mais

Imagem - Tici Pinheiro revela que ficou emocionada com pedido da filha Rafa Justus em show
04

Tici Pinheiro revela que ficou emocionada com pedido da filha Rafa Justus em show