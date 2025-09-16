Acesse sua conta
Maya Massafera vira piada ao se comparar a Virgínia Fonseca

Influenciadora dividiu opiniões nas redes sociais ao justificar visual para festa promovida pela empresária

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 10:13

Maya Massafera e Virgínia Fonseca
Maya Massafera e Virgínia Fonseca Crédito: Reprodução/Instagram

Maya Massafera dividiu opiniões nas redes sociais ao falar sobre as supostas comparações que recebe em relação a Virginia Fonseca. Durante participação no programa De Frente com Blogueirinha, a influenciadora falou sobre o tema ao justificar a escolha de seu visual para uma festa promovida pela empresária e ex-mulher de Zé Felipe na última segunda-feira (15).

"Daqui eu vou para a casa da Virginia, e aí eu vim morena porque eu acho que ia ser um afronte eu ir loira, porque o povo ia me confundir muito com ela", disse Maya, fazendo referência ao cabelo loiro que as duas famosas usam.

Essa não foi a primeira vez que a criadora de conteúdo falou sobre o tema. Recentemente, ela abordou o assunto ao ser questionada pelo influenciador Rico Melquiades no evento "Rancho do Maia". "Olha, eu acho que a gente não tem nada a ver, mas já me pararam na rua achando que eu era ela", afirmou.

Massafera, inclusive, comentou que uma das comparações ocorreu em um show de Zé Felipe, com quem Virgínia foi casada e teve três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. "Não é todo mundo não que confunde, porque a Virginia é uma deusa, maravilhosa. [Mas uma vez] estava chegando no show do Zé Felipe e as pessoas falaram 'achei que era a Virginia'. Mas também tiveram pessoas que já me pararam na rua", declarou.

Nas redes sociais, porém, Maya foi alvo de desconfiança e piadas. "Meu pai amado, coitada da Virgínia", disse um internauta. "Ela comprou o curso de [aprender a mentir] com o Naldo?", ironizou outra pessoa. "Ela não parece com a Virginia nem quando ela tá de ressaca", disparou uma terceira.

